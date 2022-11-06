Водитель микроавтобуса арестован с наркотиками и оружием

Полиция Патонга арестовала 38-летнего водителя пассажирского микроавтобуса за хранение наркотиков и оружия, которые были обнаружены при досмотре его транспортного средства утром 6 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

Около 7:00 утра в полицейский участок Патонга поступила информация от «добропорядочного гражданина» о подозрительном микроавтобусе и водителе. Речь в сообщении шла о том, что шофер может иметь при себе оружие.

Информатор сообщил полицейским номера микроавтобуса, а также указал, что машину следует искать у отеля Kalima в одноименном поселке к северу от Патонга.

На место был направлен полицейский наряд во главе с капитаном Порнпричей Чайканом. Проверка сообщения закончилась задержанием 38-летнего шофера Чало Онг-Нуана, зарегистрированного в качестве жителя Чалонга.

При досмотре у мужчины были изъяты 9 таблеток метамфетамина (яба) в пластиковом пакетике, пневматическая винтовка Gamo с оптикой и тактическим фонариком, 10 свинцовых пуль к винтовке, нож и топор.

Господина Онг-Нуана доставили в полицейский участок Патонга, где ему предъявили обвинения в нелегальном хранении наркотических средств первой категории, а также нелегальном хранении и ношении холодного и огнестрельного оружия в пределах населенного пункта.

Полиция не пояснила, почему находившиеся в микроавтобусе пневматическая винтовка, нож и топор были классифицированы именно как оружие, а не как-либо иначе.

Напомним, что в конце сентября на Пхукете произошла уличная драка между двумя водителями пассажирских микроавтобусов и неким третьим человеком (предположительно, тоже шофером). В ходе конфликта, снятого на видео и выложенного в интернет, один из водителей достал из своего автомобиля топор и ударил им оппонента в голову. При этом в салоне одного из микроавтобуса в этот момент продолжали сидеть туристы.