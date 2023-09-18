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Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту на Пхукете

Полиция предъявила обвинения водителю седана Mercedes-Benz c бангкокскими номерами, который умышленно протаранил машину подрезавшего его таксиста, а затем разбил нос мужчине. Дело включает три статьи: нападение, угрозы и вождение в пьяном виде. Отдельно владельцу люксового авто предстоит урегулировать финансовые вопросы с таксистом, который оценил ущерб в 100 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Сентября 2023, 11:35 AM
Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту. Полиция полагает, что нападавший был пьян и, не исключено, имел при себе пистолет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту. Полиция полагает, что нападавший был пьян и, не исключено, имел при себе пистолет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту. Полиция полагает, что нападавший был пьян и, не исключено, имел при себе пистолет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту. Полиция полагает, что нападавший был пьян и, не исключено, имел при себе пистолет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту. Полиция полагает, что нападавший был пьян и, не исключено, имел при себе пистолет. Фото: Phuket Provincial Police

Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту. Полиция полагает, что нападавший был пьян и, не исключено, имел при себе пистолет. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукета выпустила заявление вечером 17 сентября, примерно через сутки после резонансного инцидента у Central Phuket, запись которого стремительно разошлась по интернету.

Конфликт произошел в после 22:00 субботы, 16 сентября. А на следующий день мужчины уже публично мирились в полиции Вичита. Таксист Тирапат Пхуоб пришел на встречу с пластырем на носу и дал интервью местным СМИ. 

Господин Пхуоб рассказал журналистам, что вез туристов с рынка Naka Market в Патонг и в районе въезда в тоннель Darasamut Underpass был вынужден грубо перестроиться в левый ряд, подрезав белый Mercedes.

Мужчина, по его словам, помигал «аварийкой» в знак извинений, однако второй шофер, некто Вирают Сримуанг, не простил обиды. Водитель авто со столичными номерами догнал его и заставил остановиться, протаранив левое крыло принадлежащего таксисту Mitsubishi Pajero.

Затем господин Сримуанг выбежал из машины и начал оскорблять таксиста, одновременно справшивая, хочет ли шофер, чтобы он достал пистолет. Господин Пхуоб, как следует из видео, лишь извинялся, находившиеся в салоне туристы из Франции наблюдали. Конфликт закончился тем, что владелец Mercedes трижды ударил таксиста в нос, после чего уехал с места событий.

Господин Пхуоб зафиксировал побои в Chalong Hospital и подал заявление в полицию, хотя, по его словам, и опасался последствий для своей работы. На фото видно, что шофер работал на Пхукете на автомобиле, зарегистрированном в Бангкоке.

В воскресенье, 17 сентября, мужчины встретились в полицейском участке Вичита и публично принесли друг другу извинения, о чем сообщил центральный отдел полиции Пхукета.

По финансовой стороне вопроса водители ведут переговоры – таксист Пхуоб запросил 100 тыс. бат за разбитый нос и разбитое крыло Pajero, включая вынужденный простой авто во время ремонта.

Со своей стороны полиция в лице подполковника Сурачата Тхонгъяя предъявила водителю Mercedes обвинения в нападении с причинением физического вреда здоровью, угрозах и вождении в пьяном виде. О том, действительно ли у господина Сримуанга был при себе пистолет, ничего неизвестно. В заявлении центрального отдела полиции Пхукета вся часть, касающаяя официальных обвинений, опущена.

 

 

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