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Водитель легковой машины уцелел в серьезной аварии в Таланге

Полиция установила виновника вчерашней дорожной аварии с участием грузового автомобиля, пикапа и хетчбэка Suzuki Swift. В ходе инцидента хетчбэк перевернулся несколько раз, но водителю повезло избежать серьезных травм.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июня 2019, 11:33 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об очередной аварии Thepkrasattri Rd. около 15:30 понедельника, 3 июня. Согласно сообщению, ДТП произошло в районе автозаправки PTT, находящейся к югу от тоннеля у поворота к аэропорту.

На месте событий полицейские обнаружили развернутый поперек проезжей части тягач Mitsubishi Fuso c прицепом, пикап Toyota Hilux с поврежденной правой частью кабины и лежащий на крыше искореженный хетчбэк Suzuki Swift. Никто из водителей серьезных травм не получил, все трое дожидались полиции на месте событий.

Занимавшийся установлением обстоятельств аварии капитан Эккасак Кванван рассказал, что виновником ДТП был признан 29-водитель грузовика Ваттаначай Теуварит из провинции Накхон-Сри-Тхаммарат.

Капитан не сообщил точных обстоятельств аварии, сообщив лишь, что водитель грузовика был «вынужден» перестроиться из одной полосы в другую, после чего 30-летний водитель Suzuki Swift Ноппхавонг Пхетконг потерял управление, его машина вылетела на встречную полосу, столкнулась с пикапом и несколько раз перевернулась. Управлявший пикапом 54-летний Бунсонг Капхоланг после аварии просто остановил машину на обочине, грузовик же развернуло поперек шоссе.

Как заявил капитан Эккасак Кванван, по следам аварии водитель грузовика был оштрафован на 400 бат за опасное вождение, повлекшее за собой причинение материального ущерба другим лицам. Также офицер отметил, что страховая компания оператора грузовика уже ведет переговоры с потерпевшими о компенсации ущерба.

Капитан Кванван не коснулся вопроса о том, имел ли водитель грузовика Ваттаначай Теуварит право вообще находиться за рулем. Срок действия его водительских прав, фото которых имеется в распоряжении «Новостей Пхукета» истек еще 31 января этого года.

 

 

 

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