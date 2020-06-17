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Водитель и его пассажирка попали в больницу после попытки объехать собаку на дороге

Два человека были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей ранним утром 16 июня на участке Thepkrasattri Rd. у магазина Thai Watsadu в Таиланде.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2020, 01:31 PM
Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария произшла в Таланге утром 16 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП около 4:50 утра. Согласно поступившей информации, пикап Isuzu вылетел на разделительную линию и столкнулся с пальмой.

Капитан Сомнук Кэупхет из полиции Таланга рассказал The Phuket News, что к моменту, когда он прибыл на место событий, сотрудники муниципальной службы спасения «уже начали доставку пострадавших в больницу».

Водитель машины – 39-летний Тхитипхан Прамаунчин из провинции Пханг-Нга – получил травмы груди, спины и бедер. Его пассажирка – 37-летняя Сайфон Этдам – повредила голову и спину.

По словам работавших на месте событий спасателей, ни мужчина, ни женщина не пользовались ремнями безопасности. Полученные ими травмы один из спасателей оценил как средней степени тяжести.

Капитан Кэупхет, указал, что мужчина и женщина направлялись в Раваи, где планировали купить партию креветок. Когда пикап проезжал Thai Watsadu, на проезжую часть вышла собака. Водитель попытался сманеврировать, но потерял контроль над автомобилем и врезался в пальму на разделительной линии. При этом собаку пикап также сбил. Животное погибло моментально.

Как отметил капитан Кэупхет, решение о предъявлении водителю обвинений пока не принято.

 

 

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