Водитель грузовика помог полиции остановить другой большегруз

Полиция скоростных магистралей (Highway Police) арестовала водителя грузовика, отказавшегося остановиться для проверки в Накхон-Патхоме и попытавшегося скрыться на большой скорости. Задержать нарушителя на перегруженном Hino помог шофер другого большегруза, сами полицейские вели преследование на пикапе.

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Полиция скоростных магистралей сообщила о голливудском задержании водителя грузовика в публикации на Facebook, размещенной поздним вечером 23 ноября. На опубликованном виде видно, как полицейские вынуждают свернуть к обочине грузовую машину, а сзади ее поджимает другой грузовик, из кабины которого и ведется съемка.

Согласно сообщению полиции, неназванный водитель грузовика затем пытался убежать, но был арестован. Причиной нежелания общаться с полицейскими стало превышение нормативов по загрузке автомобиля на 7 тонн.

Водителя доставили в ближайший полицейский участок, но Highway Police не уточнила, какие именно обвинения будут ему предъявлены после того, как он отказался выполнить требования людей в форме. В публикации указывается, что после приказа остановиться водитель пытался скрыться «на большой скорости».

Примечательно, что днем ранее в Накхон-Патхоме то же подразделение Highway Police арестовало другого водителя большегруза. В ходе рутинной проверки мужчина явно нервничал, чем вызвал у сотрудников правоохранительных органов подозрения. При досмотре в кабине его грузовика нашли пистолет с патронами.