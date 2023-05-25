Водитель Grab подал заявление в полицию в связи с проколотым колесом

Работающий через Grab пхукетский таксист подал заявление в полицию Патонга после того, как обнаружил у своего автомобиля проколотое в трех местах колесо. Непосредственно перед этим у мужчины был неприятный разговор с таксистами у отеля, куда он отвозил клиентов. Инцидент произошел через день после того, как один из представителей победившей на выборах партии Move Forward и будущий член парламента от Пхукета встречался с начальником полиции всего острова и, в обсуждал с ним проблему организованных объединений таксистов.

Новости Пхукета

25 Мая 2023, 03:21 PM

Водитель такси Тханавант Ваннапхат обнаружил в заднем колесе три шурупа после выполнения принятого через Grab заказа. Фото: Khao Phuket

Водитель Grab по имени Тханаванта Ваннапхат подал заявление в полицию вечером 24 мая, а также публично рассказал о своих подозрения касательно причины повреждения его автомобиля.

Мужчина сообщил, что около 20:20 вечера принял через приложение Grab заказ от пассажиров, которых нужно было отвезти с Bangla Rd. в отель неподалеку от пляжа Трай-Транг. Когда клиенты вышли из авто в точке назначения, к господину Ваннапхату подошел один из местных таксистов и начал расспрашивать его о пассажирах.

После беседы господин Ваннапхат поехал назад в Патонг, но быстро заметил проблемы с задним правым колесом. Осмотр показал, что оно было проколото шурупами-саморезами в трех местах.

Шофер вызвал наряд полиции, а затем подал заявление в участок Патонга и написал жалобу на имя руководства отеля, где у него была конфронтация с местными таксистами. Господин Ваннапхат полагает, что шурупы под колесо подложили местные таксисты, пока один из них отвлекал его вопросами. Доказательств у мужчины, впрочем, нет.

Полиция подтвердила, что автомобиль господина Ваннапхата корректно зарегистрирован для работы в приложениях Grab и Hello Phuket, которые власти провинции считают единственными легальными сервисами, одобренными Департаментом наземного транспорта (DLT и PLTO на Пхукете). Кроме того, мужчина платит все положенные налоги.

При этом 23 мая победитель выборов на Пхукете и будущий депутат парламента от провинции Сомчарт Течатхапорнчарон встречался с главой местной полиции генерал-майором Сермпханом Сириконгом для обсуждения насущных проблем Пхукета.

Одной из тем беседы была деятельность организованных групп пхукетских таксистов, которые не считаются с нормами закона и профессиональной этики при отстаивании прав на территорию, которую считают своей.

Перед выборами на Пхукете произошли сразу несколько подобных инцидентов, как у известного своими таксистами комплекса Central Phuket, так и, к примеру, пляжного клуба Catch.

Господин Течатхапорнчарон призвал полицию заняться проблемой, подрывающей имидж и репутацию Пхукета как гостеприимного курорта, а к жителям острова обратился с просьбой подавать заявления в полицию в связи с подобными инцидентами. В случае с Central Festival как минимум одно заявление подано было, но официальные лица ничего не сказали о судьбе этой бумаги.