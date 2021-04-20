Водитель госпитализирован после столкновения пикапа с деревом

Уроженец провинции Пханг-Нга был госпитализирован после того, как его пикап вылетел на разделительную линию Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао, врезался в дерево и перевернулся.

Иккапоп Тхонгтуб

По словам свидетеля, дорога была мокрой от дождя, и в какой-то момент машина вылетела на разделительную линию. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам свидетеля, дорога была мокрой от дождя, и в какой-то момент машина вылетела на разделительную линию. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам свидетеля, дорога была мокрой от дождя, и в какой-то момент машина вылетела на разделительную линию. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам свидетелеля, дорога была мокрой от дождя, и в какой-то момент машина вылетела на разделительную линию. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Аккарапон Сивилай из полициии Тха-Чат-Чай получил сообщние об аварии в 6:45 утра. На месте событий полицейские и спасатели Kusoldharm обнаружили серьезно поврежденный пикап Toyota белого цвета. Автомобиль лежал на боку у пальмы на разделительной линии.

Водитель пакапа – 36-летний Анурак Кломкэу – жаловался на боль в груди и в шее. Мужчину доставили для оказания помощи в Thalang Hospital.

Один из свидетелей рассказал полицейским, что пикап на высокой скорости двигался в северном направлении. Дорога была мокрой от дождя, и в какой-то момент машина вылетела на разделительную линию и столкнулась с деревом.

Редакция The Phuket News несколько раз попыталась связаться с капитаном Аккарапоном Сивилаем, но тот был недоступен для комментариев.