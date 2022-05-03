Водитель BMW оштрафован за создание помехи скорой помощи

Полиция Пхукет-Тауна выписала штраф водителю седана BMW, который преднамеренно мешал проезду автомобиля скорой помощи с пациентом на одной из улиц Старого города 28 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Полиция выписала штраф в 500 бат. Фото: Анит Дженроб

В сообщении пхукетской полиции за подписью полковника Саравута Чупрасита говорится, что водитель BMW – некто Тхамронг (фамилия и возраст не указаны) – явился в полицейский участок Пхукет-Тауна в субботу, 30 апреля.

Господин Тхамронг подтвердил, что именно он управлял черным седаном BMW с бангкокскими номерами, видео с которым было выложено в сеть. Машина хаотично двигалась перед автомобилем скорой помощи, мешая его проезду. Водитель смещался с одной стороны дороги на другую, сбрасывал скорость без нужды и не пропускал микроавтобус со включенной сиреной и работающим проблесковым маячком.

В ходе беседы с полицией господин Тхамронг заявил, что он «старый и глухой», поэтому якобы просто не видел скорую помощь в зеркале и не слышал сирену.

Полковник Чупрасит, возглавляющий участок Пхукет-Тауна, в своем заявлении не указал возраст «старого и глухого» водителя и не коснулся вопроса о том, считает ли полученное объяснение правдоподобным (и если считает, то может ли господин Тхамронг безопасно управлять транспортом на дорогах общего пользования).

Офицер отметил, что за инцидент со скорой помощью водителя оштрафовали на 500 бат в соответствии со статьей 74 Закона о дорожном движении. При этом полковник напомнил, что водители обязаны уступать дорогу спецтранспорту с работающими мигалками и сиренами. Более того, как отметил господин Чупрасит, если невыполнение этого требования повлечет за собой тяжелые последствия, такие как смерть пациента в скорой помощи, то и наказание будет соответствующим.

«Если такие действия окажутся «прямой причиной» смерти пациента, которого перевозила скорая помощь, то водителю могут быть предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой смерть другого лица, или умышленном причинении смерти. Все зависит от поведения водителя», – заявил полковник Чупрасит.