The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Во Вьетнаме резко возросло число заболеваний денге

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о том, что с начала года в стране было зафиксировано 90 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге, притом что 10 тыс. случаев пришлись на последнюю неделю.

Новости Пхукета

18 Августа 2017 16:49:25

Борьба с разносчиками денге на Филиппинах. Фото: Sanofi Pasteur
Борьба с разносчиками денге на Филиппинах. Фото: Sanofi Pasteur

Число пациентов с лихорадкой денге в последнюю неделю превышает прошлогодний показатель на 42%. С начала года госпитализированы были 76,8 тыс. человек, 24 человека скончались. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ханое на севере и Хошимин-Сити на юге страны, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Минздрав Вьетнама.

Напомним, лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Первые признаки болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицированным комаром. Симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Также существует тяжелая форма лихорадки денге, которая может закончиться летальным исходом. Ее характерными признаками, помимо уже перечисленных, являются боли в области живота, рвота и кровотечения (подробнее читайте здесь).

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Первая и единственная вакцина против лихорадки денге была разработана компанией Sanofi Pasteur, которая потратила на этот проект 1,6 млрд долларов и 20 лет работы. С декабря прошлого года она доступна в Таиланде, однако стоит курс в районе 10 тыс. бат.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Двое россиян погибли в дорожной аварии в Таиланде
Двое россиян погибли в дорожной аварии в Таиланде
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.