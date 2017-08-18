Во Вьетнаме резко возросло число заболеваний денге

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о том, что с начала года в стране было зафиксировано 90 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге, притом что 10 тыс. случаев пришлись на последнюю неделю.

18 Августа 2017 16:49:25

Борьба с разносчиками денге на Филиппинах. Фото: Sanofi Pasteur

Число пациентов с лихорадкой денге в последнюю неделю превышает прошлогодний показатель на 42%. С начала года госпитализированы были 76,8 тыс. человек, 24 человека скончались. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ханое на севере и Хошимин-Сити на юге страны, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Минздрав Вьетнама.

Напомним, лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Первые признаки болезни появляются через 3-14 дней после укуса инфицированным комаром. Симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Также существует тяжелая форма лихорадки денге, которая может закончиться летальным исходом. Ее характерными признаками, помимо уже перечисленных, являются боли в области живота, рвота и кровотечения (подробнее читайте здесь).

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Первая и единственная вакцина против лихорадки денге была разработана компанией Sanofi Pasteur, которая потратила на этот проект 1,6 млрд долларов и 20 лет работы. С декабря прошлого года она доступна в Таиланде, однако стоит курс в районе 10 тыс. бат.