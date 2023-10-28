Внутригородские автобусы должны появиться в Патонге

Власти Пхукета планируют запустить в Патонге рейсовые автобусы, которые будут курсировать по пляжной дороге и по двум центральным улицам города. Как следует из документов пхукетского офиса Департранса (PLTO), до 28 ноября будет вестись прием заявок от компаний, заинтересованных в оказании соответствующих услуг.

28 Октября 2023, 02:00 PM

Сейчас через Патонг ходят Phuket Smart Bus и автобусы до Пхукет-Тауна, но внутренних маршрутов в городе нет. Фото: Phuket Smart Bus

Новость о возможном запуске рейсового автобуса в Патонге осталась совершенно незамеченной, хотя принципиальное решение было принято еще в августе. И что немаловажно, свою позицию до сих пор не озвучили таксисты Патонга, которые сейчас контролируют все внутригородские перевозки.

Из материалов PLTO следует, что в пределах Патонга планируются два внутренних маршрута. Оба будут начинаться от пляжного пункта полиции у выхода с Bangla Rd. Оттуда автобусы будут доезжать по Thaweewong Rd. до кольцевой развязки с дельфином (Loma Circle) и сворачивать направо. Автобусы малого колевого маршрута будут затем двигаться на юг по Rat-U-Thit 200 Pi Rd., большого – по Phra Metta Rd. Затем транспорт будет возвращаться по Prachanukroh Rd. на пляжную дорогу и завершать круг у выхода с Bangla Rd.

В документах PLTO подвижной состав описывается как «стандартный тип 2(е), не относящийся к пассажирским микроавтобусам». В пределах этого определения у оператора будет свобода выбора.

На малом кольце должны работать минимум три автобуса, на большом – минимум два. Количество рейсов должно быть не меньше 40 в день, стоимость проезда – 40 бат на всем маршруте.

В документах отмечается, что оператор должен заранее продумать обслуживание автобусов, утилизацию отходов и другие аспекты. Иметь предыдущий опыт в транспортной сфере не обязательно, но желательно.

Представитель Пхукета в парламенте Сомчарт Течатхаворнчарон (партия Move Forward) ранее в октябре упоминал, что провинциальный комитет по транспорту еще в асгусте дал принципиальное согласие на городской автобус в Патонге. Политик также публиковал 16-страничный отчет о дискуссии с PLTO об автобусах на Пхукете.

В сентябре господин Течатхаворнчарон выступал в парламенте с докладом, в котором критиковал позицию правительства по общественному транспорту в национальном масштабе. Депутат говорил, что из года в год Таиланд увлекается мега-проектами, но не думает о насущных потребностях людей. В качестве примера господин Течатхаворнчарон приводил свой родной Пхукет, где ситуацию усугубляет большое число туристов. Но в основном речь шла именно о тайцах из провинций, где общественный транспорт отсутствует как класс.

«Люди выживают, как могут. Автомобиль в каждой семье – не признак благополучия страны, а символ отчаяния граждан во всем, что касается общественного транспорта», – говорил политик от Move Forward в парламенте.

«Когда правительство не развивает общественный транспорт, оно просто перекладывает ношу на плечи людей. Покупай личную машину – или никуда не сможешь попасть», – подчеркивал он.

О том, какие автобусные маршруты есть на Пхукете сейчас (октябрь 2023 года) читайте в этой статье. Про тарифы такси можно почитать здесь и здесь.