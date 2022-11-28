Внутри мертвой черепахи обнаружили 2 кг морского мусора

Мертвую морскую черепаху обнаружили на пляже Киннари к югу от Паттайи утром 27 ноября, пишет Bangkok Post. Животное было передано специалистам Центра сохранения морских черепах при местной штабе ВМФ, которые провели вскрытие и установили, что причиной гибели черепахи стал проглоченный ей морской мусор.
Из желудки и кишечника черепахи извлекли спутанные куски рыболовецких сетей, нейлоновое волокно, пластик и даже небольшие гвозди. Общая масса инородных объектов внутри животного превышала 2 кг.
Также специалисты установили, что черепаха в прошлом была чипирована. Сейчас они намерены отследить последние перемещения морского животного по акватории Сиамского залива на основании записанных сигналов с чипа.