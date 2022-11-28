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Внутри мертвой черепахи обнаружили 2 кг морского мусора

Специалисты по морской биологии подтвердили, что причиной гибели черепахи, найденной мертвой на побережье Сиамского залива в Чонбури, стал проглоченный ей морской мусор. В процессе вскрытия морские биологи извлекли из желудка и кишечника животного более 2 кг разных инородных объектов.

Новости Пхукета

28 Ноября 2022, 04:31 PM
Морской мусор стал причиной смерти черепахи в Сиамском заливе. Фото: Sea Turtle Conservation Centre / Facebook

Морской мусор стал причиной смерти черепахи в Сиамском заливе. Фото: Sea Turtle Conservation Centre / Facebook

Мертвую морскую черепаху обнаружили на пляже Киннари к югу от Паттайи утром 27 ноября, пишет Bangkok Post. Животное было передано специалистам Центра сохранения морских черепах при местной штабе ВМФ, которые провели вскрытие и установили, что причиной гибели черепахи стал проглоченный ей морской мусор.

Из желудки и кишечника черепахи извлекли спутанные куски рыболовецких сетей, нейлоновое волокно, пластик и даже небольшие гвозди. Общая масса инородных объектов внутри животного превышала 2 кг.

Также специалисты установили, что черепаха в прошлом была чипирована. Сейчас они намерены отследить последние перемещения морского животного по акватории Сиамского залива на основании записанных сигналов с чипа.

 

 

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