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Внутренний спрос как драйвер морского туризма в Паттайе

Организаторы Ocean Marina Pattaya Boat Show отмечают растущий интерес к яхтенному отдыху и покупке лодок со стороны тайской аудитории.

Материал партнеров

23 Сентября 2018 09:00:00

Внутренний спрос как драйвер морского туризма в Паттайе

В последние несколько лет восточное побережье Сиамского залива демонстрирует стабильный рост в яхтенном секторе, драйвером которого является растущий интерес внутренней тайской аудитории к аренде и покупке парусных яхт и моторных судов. Поддержку этому тренду оказывает крупнейшее из ориентированных на потребителей мероприятий в регионе – яхтенная выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show, которая в седьмой раз пройдет в удостоенной высоких наград марине Ocean Marina Yacht Club с 29 ноября по 2 декабря 2018 года.

Документальное свидетельство роста интереса публики к отдыху на воде – собственное исследование Ocean Marina Yacht Club, зафиксировавшее 730-процентный рост числа отдыхающих, отправляющихся на однодневные круизы из Ocean Marina Yacht Club, с 2010 по 2017 год. В одном лишь первом квартале 2018 года показатель продемонстрировал увеличение на 66% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Цены на круизы и морские экскурсии варьируются в диапазоне от 2 тыс. бат с человека за полноценный день на воде в составе группы до 25 тыс. бат за чартер лодки в собственное распоряжение на полдня и 700 тыс. за супер-яхту на день. Самые популярные чартеры из Ocean Marina Yacht Club находятся в ценовом диапазоне 50-100 тыс. бат в день.

Рост в сегментах коллективных туров и индивидуальных чартеров на восточном побережье Сиамского залива в значительной мере объясняется интересом к ним со стороны тайской публики, при этом миллениалы и представители поколения Х составляют 60% тайской клиентуры в соответствующем бизнесе, а самым популярными днями для экскурсий и круизов являются выходные.

«Рост в сегментах однодневных туров и яхтенных чартеров на восточном побережье естественным образом конвертировался в приобретение лодок клиентами. В плане национальности тайцы сейчас являются третьей по величине группой клиентов в сегментах туров и чартеров, при этом в плане владения лодками в последние годы они обгоняют представителей любой другой страны», – говорит Скотт Финстейн, капитан порта марины Ocean Marina Yacht Club, выступающей организатором Ocean Marina Pattaya Boat Show.

«С момента проведения первой выставки Ocean Marina Pattaya Boat Show в 2012 году владение лодками в марине выросло на 15%, и во многом это произошло благодаря интересу со стороны местного рынка. Более 45% всех лодок в нашей марине принадлежат гражданам Таиланда, что является здоровым индикатором стабильного роста морского туризма в этой части страны. Также мы наблюдаем значительный интерес тайских граждан к яхтенной сфере и на самой выставке Ocean Marina Pattaya Boat Show, где в прошлом году 70% посетителей были гражданами Таиланда», – отмечает Скотт Финстейн.

На фоне роста в сегменте чартеров и продаж лодок марина Ocean Marina Yacht Club запустила масштабный проект по расширению своих мощностей, который был завершен в августе 2018 года, в результате чего количество причалов выросло до 455 (на 15%), а сама марина сохранила статус крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

«Наблюдается четкий тренд на рост интереса к яхтенному отдыху со стороны тайцев. Увлечение может начаться с обычной однодневной экскурсии в составе туристической группы или чартера, а затем перерасти в покупку собственной лодки. В последние годы мы в Boat Lagoon Yachting наблюдаем значительный интерес тайцев к приобретению яхт, поскольку среди аудитории растет информированность о яхтенном стиле жизни, и мы ожидаем, что этот тренд продолжится», – говорит Врит Йонгсакун, управляющий директор Boat Lagoon Yachting.

Текущие тренды в туристическом сегменте также внесли свой вклад в рост морского туризма, поскольку путешественники с каждым годом ищут все более индивидуального опыта. Первая пятерка международных направлений, откуда прибывают туристы в Паттайю, включает Китай, Россию, Южную Корею, Индию и Германию, при этом, согласно ITB World Travel Trends Report 2017/18, среди отправляющихся за границу китайских путешественников доля миллениалов составляет 60%. Для этих туристов характерен поиск новых опытов и ощущений вне рамок стандартного туризма, и яхтинг на восточном побережье в данном сегменте становится популярным выбором.

В добавок к этому, изменения в таможенном законодательстве от 2016 года повысили привлекательность Таиланда для владельцев иностранных судов, что внесло свой вклад в рост яхтенного сегмента на прибрежных курортах.

Упомянутые изменения в законодательстве, рост числа путешествующих миллениалов, увеличение внутреннего интереса к яхтингу, реализация проектов Тайской ривьеры и Восточного экономического коридора (с объемом инвестиций в 45 млрд бат), как ожидается, будут способствовать дальнейшему росту привлекательности восточного побережья Сиамского залива в плане бизнеса и отдыха.

Седьмая яхтенная выставка Ocean Marina Pattaya Boat Show пройдет с 29 ноября по 2 декабря в крупнейшей марине Юго-Восточной Азии Ocean Marina Yacht Club в Паттайе. Вход свободный. Дополнительную информацию ищите на сайте OceanMarinaPattayaBoatShow.com и на странице Ocean Marina Pattaya Boat Show в Facebook.

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