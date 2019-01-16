О том, что внедрение электронных водительских прав в Таиланде займет не менее полугода, Королевская полиция Таиланда заявила во вторник, 16 ноября. Хотя приложение DLT QR Licence доступно для скачивания уже сейчас, соответствующие поправки в законодательство еще не внесены, и именно на эту работу должно уйти около шести месяцев, пишет Bangkok Post.
В частности, в Законе о дорожном движении от 1979 года водительские права фигурируют именно как физический объект (бай кхап кхи), и полицейские в случае нарушения ПДД должны изымать именно документ, в настоящий момент имеющий вид пластиковой карты. Соответственно, закон должен быть скорректирован таким образом, чтобы водительские права в нем фигурировали и как физический объект, и как цифровой аналог.
Генерал-майор Эккарак Лимсангкат, занимающий пост заместителя главы Образовательного бюро полиции, прямо заявил, что до внесения изменений в законодательство водители обязаны иметь при себе удостоверения в виде пластиковых карточек и предъявлять их дорожной полиции по первому требованию. При этом генерал Лимсангкат отметил, что в перспективе планируется расширение функционала базы данных национальных ID-карт, с тем чтобы тайские ID выступали и в качестве водительских прав.
В пхукетском офисе Департамента наземного транспорта (PLTO) корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» заявили, что система электронных удостоверений DLT QR Licence к работе просто не готова.
«Сегодня утром я получила множество звонков вопросами о приложении, которое для жителей Пхукета прямо сейчас недоступно. Сперва нужно дождаться, когда официальные лица в Бангкоке наладят его. После этого люди смогут привязать свои водительские удостоверения к приложению», – заявила сотрудница лицензионного отдела PLTO, попросившая не указывать ее имени в статье.
Глава PLTO Баньят Кантха добавил, что его офис – лишь один из пользователей системы, а все работы по проекту ведутся в Бангкоке. При этом господин Баньят заявил, что зарегистрироваться в DLT QR Licence смогут лишь тайские граждане. Иностранным гражданам с тайскими водительскими правами эта опция, по его словам, недоступна.
«Это приложение работает только для тайских пользователей с тайскими водительскими удостоверения, иностранные пользователи в этот круг не входят», – заявил он.
Напомним, что все вчерашние попытки коллектива The Phuket News и «Новостей Пхукета» зарегистрироваться в приложении DLT QR Licence провалились. Воспользоваться программой не смогли ни иностранные сотрудники, ни граждане Таиланда (см. здесь). Программа просто отказывалась сканировать QR-код на водительских правах.