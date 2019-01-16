Полиция Таиланда поддержала инициативу Департамента наземного транспорта по запуску электронных водительских удостоверений, однако на то, чтобы приложение DLT QR Licence стало полноценной альтернативой пластиковой карточке понадобится не менее полугода.

Новости Пхукета

О том, что внедрение электронных водительских прав в Таиланде займет не менее полугода, Королевская полиция Таиланда заявила во вторник, 16 ноября. Хотя приложение DLT QR Licence доступно для скачивания уже сейчас, соответствующие поправки в законодательство еще не внесены, и именно на эту работу должно уйти около шести месяцев, пишет Bangkok Post.

В частности, в Законе о дорожном движении от 1979 года водительские права фигурируют именно как физический объект (бай кхап кхи), и полицейские в случае нарушения ПДД должны изымать именно документ, в настоящий момент имеющий вид пластиковой карты. Соответственно, закон должен быть скорректирован таким образом, чтобы водительские права в нем фигурировали и как физический объект, и как цифровой аналог.

Генерал-майор Эккарак Лимсангкат, занимающий пост заместителя главы Образовательного бюро полиции, прямо заявил, что до внесения изменений в законодательство водители обязаны иметь при себе удостоверения в виде пластиковых карточек и предъявлять их дорожной полиции по первому требованию. При этом генерал Лимсангкат отметил, что в перспективе планируется расширение функционала базы данных национальных ID-карт, с тем чтобы тайские ID выступали и в качестве водительских прав.

В пхукетском офисе Департамента наземного транспорта (PLTO) корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» заявили, что система электронных удостоверений DLT QR Licence к работе просто не готова.

«Сегодня утром я получила множество звонков вопросами о приложении, которое для жителей Пхукета прямо сейчас недоступно. Сперва нужно дождаться, когда официальные лица в Бангкоке наладят его. После этого люди смогут привязать свои водительские удостоверения к приложению», – заявила сотрудница лицензионного отдела PLTO, попросившая не указывать ее имени в статье.

Глава PLTO Баньят Кантха добавил, что его офис – лишь один из пользователей системы, а все работы по проекту ведутся в Бангкоке. При этом господин Баньят заявил, что зарегистрироваться в DLT QR Licence смогут лишь тайские граждане. Иностранным гражданам с тайскими водительскими правами эта опция, по его словам, недоступна.

«Это приложение работает только для тайских пользователей с тайскими водительскими удостоверения, иностранные пользователи в этот круг не входят», – заявил он.

Напомним, что все вчерашние попытки коллектива The Phuket News и «Новостей Пхукета» зарегистрироваться в приложении DLT QR Licence провалились. Воспользоваться программой не смогли ни иностранные сотрудники, ни граждане Таиланда (см. здесь). Программа просто отказывалась сканировать QR-код на водительских правах.