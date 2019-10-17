Вместе с электричеством на мысе Яму отключат и воду

Пхукетский офис Управления водоснабжения (РWА) предупредил о временном прекращение подачи воды в часть тамбона Паклок в пятницу, 18 октября.

17 Октября 2019, 04:56 PM

Фото: PWA

Как следует из уведомления РWА, водоснабжения в эту пятницу не будет на большей части мыса Яму. Отключение связано с отключением электричества для прокладки новых высоковольтных кабелей вдоль дороги номер 4003, проходящей через весь мыс. Ожидается, что соответствующие работы начнутся в 9:00 утра и завершатся к 16:30 дня.

В зону отключения электро- и водоснабжения попадают пирс на мысе Яму, расположенные вдоль дороги 4033 тайские деревни и находящиеся на оконечности мыса люксовые виллы.

Пхукетский офис РWА приносит извинения за неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.