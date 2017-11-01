Властям провинций поручили разработать правила на Лой Кратонг

Премьер-министр Прают Чан-Оча поручил властям провинций разработать правила использования пиротехники и запуска летающих фонариков в Лой Кратонг.

1 Ноября 2017 09:11:06

Фото: Sebastian Sachse / Flickr

О том, что в этом году Лой Кратонг должен пройти «по правилам» сообщил официальный представитель правительства Сансерн Кэукамнерд, пишет газета Bangkok Post.

Согласно публикации издания, запускать фонарики и использовать пиротехнику можно будет только по разрешению местных властей и в соответствии с установленными ими правилами. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы и/или штраф в размере 60 тыс. бат.

Также официальные лица должны обеспечить контроль над производителями и продавцами пиротехники. Каких-либо других подробностей Bangkok Post не приводит.

Напомним, в этом году праздник Лой Кратонг выпадает на пятницу, 3 ноября. В ходе праздника тайцы запускают в воду лодочки-кратонги, сделанные из банановых листьев. Считается, что уплывающий кратонг уносит с собой все дурные мысли и невзгоды прошедшего года. С той целью в Лой Кратонг запускают и летающие фонарики. Эта традиция широко распространена на севере страны.

Подробнее о празднике можно почитать здесь.