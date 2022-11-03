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Власти зачистили Лайан от пляжного бизнеса

Власти Пхукета провели рейд на пляже Лайан, где в конце сентября был приведен в исполнение вердикт Верховного суда о признании 178 рай земли общественной территорией и ликвидации возведенных там построек. В ходе проверки была выявлена новая предпринимательская активность. Официальные лица пресекли бизнес и арестовали двух человек.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 01:11 PM
На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

На Лайане обнаружили нелегальный бизнес. И приняли меры. Фото: PR Phuket

Во время сноса зданий на Лайане 30 сентября чиновники заявляли, что будут следить за тем, чтобы бизнес на этом участке западного побережья не возобновился, поскольку земля признана общественной территорией. В рамках этого обещания во второй половине дня 2 ноября официальные лица прибыли на Лайан и приняли меры против обнаруженных там предпринимателей.

Согласно сообщению пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket), проверка выявила, что Лайане по прежнему осуществляется деятельность по обслуживанию туристов, которая была классифицирована как незаконное использование общественной земли для получения личной выгоды.

В сообщении PR Phuket упомянуты три точки по продаже еды и напитков, а также услуги по предоставлению туристам лежаков, зонтиков и прочих удобств для отдыха на пляже. В ходе рейда были задержаны два человека, которые признали себя владельцами бизнеса. Их доставили в полицейский участок Чернг-Талей для предъявления обвинений в нарушении Земельного кодекса и законодательства по защите лесов, а также в торговле спиртными напитками без лицензии.

На фотографиях, опубликованных PR Phuket, видно, как люди в форме изымают «материалы и оборудование» для оказания услуг туристам, в частности, выносят мебель из кафе и убирают лежаки.

В сообщении PR Phuket указывается, что рейд проводился «под супервайзингом» губернатора Наронга Вунсиеу, вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама и постоянного секретаря администрации провинции Сомпрата Прабсонгкхрама. Непосредственно руководил рейдом глава округа Таланг Банча Тхануин. Волонтеры сил территориальной обороны (OrSor) обеспечивали силовую поддержку и выступали в роли грузчиков.

 

 

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