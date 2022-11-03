Власти зачистили Лайан от пляжного бизнеса

Во время сноса зданий на Лайане 30 сентября чиновники заявляли, что будут следить за тем, чтобы бизнес на этом участке западного побережья не возобновился, поскольку земля признана общественной территорией. В рамках этого обещания во второй половине дня 2 ноября официальные лица прибыли на Лайан и приняли меры против обнаруженных там предпринимателей.
Согласно сообщению пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket), проверка выявила, что Лайане по прежнему осуществляется деятельность по обслуживанию туристов, которая была классифицирована как незаконное использование общественной земли для получения личной выгоды.
В сообщении PR Phuket упомянуты три точки по продаже еды и напитков, а также услуги по предоставлению туристам лежаков, зонтиков и прочих удобств для отдыха на пляже. В ходе рейда были задержаны два человека, которые признали себя владельцами бизнеса. Их доставили в полицейский участок Чернг-Талей для предъявления обвинений в нарушении Земельного кодекса и законодательства по защите лесов, а также в торговле спиртными напитками без лицензии.
На фотографиях, опубликованных PR Phuket, видно, как люди в форме изымают «материалы и оборудование» для оказания услуг туристам, в частности, выносят мебель из кафе и убирают лежаки.
В сообщении PR Phuket указывается, что рейд проводился «под супервайзингом» губернатора Наронга Вунсиеу, вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама и постоянного секретаря администрации провинции Сомпрата Прабсонгкхрама. Непосредственно руководил рейдом глава округа Таланг Банча Тхануин. Волонтеры сил территориальной обороны (OrSor) обеспечивали силовую поддержку и выступали в роли грузчиков.