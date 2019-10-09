Власти Таиланда потребовали от кафе с Wi-Fi хранить данные о трафике пользователей в течение 90 дней

Представители бизнеса негативно отреагировали на заявление Министерства цифровой экономики и общества (MDES) о том, что операторы кафе, где предоставляется доступ к интернету через Wi-Fi, должны в течение 90 дней хранить данные о трафике пользователей.

Новости Пхукета

9 Октября 2019, 09:48 AM

Фото: Jiraporn Kuhakan / Bangkok Post

Требование хранить данные в течение 90 дней озвучил на пресс-конференции министр цифровой экономики и общества Буддхипонг Пуннаканта. Пресс-конференция состоялась 8 октября в штаб-квартире отдела полиции по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и была посвящена аресту 25-летнего Карна Понгпрапхана «за неподобающие твиты».

Мужчину арестовали по признакам нарушения статьи Закона о компьютерных преступлениях о «размещение в сети данных, представляющих угрозу национальной безопасности».

При этом официальные лица так и не объяснили прямо, о чем была публикация, послужившая основанием для ареста. Адвокат молодого человека лишь подчеркнул, что его пост не имел отношения к серии публикаций о кортеже Королевской семьи, вызвавших резонанс в Twitter. То же самое сказал Reuters и министр цифровой экономики и общества Буддхипонг Пуннаканта.

Как следует из первой публикации Bangkok Post по данной теме, министр Пуннаканта «попросил владельцев кофеен, предоставляющих услуги Wi-Fi сотрудничать и хранить историю посещения сайтов клиентами в течение 90 дней». Соответствующие данные нужны на случай обращения специалистов «центра фейковых новостей», созданного в августе для отслеживания недостоверных публикаций, вызывающих угрозы обществеу (наказание за подобную деятельность предусмотрено статьей 26 закона о компьютерных преступлениях).

Среди четырех тем особой важности были заявлены освещение природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций природного характера, публикации об экономике (включая финансовые рынки), посты по вопросам здравоохранения и здоровья нации, а также по вопросам государственной политики и безопасности.

В следующей публикации Bangkok Post формулировка уже была несколько иной. Как пишет газета, министр Пуннаканта заявил, что «кофейни должны хранить данные о трафике, известные как лог-файлы, в течение не менее 90 дней в соответствии со статьей 26 Закона о компьютерных преступлениях».

«Инициатива нацелена на то, чтобы официальные лица могли выявлять лиц, стоящих за незаконными действиями или высказываниями в интернете», – писала Bangkok Post.

Газета не уточняла, что именно следует понимать под кофейней, распространяется ли требование на другие заведения с Wi-Fi, какая ответственность предусмотрена за отказ от хранения данных.

Что бы ни хотело Министерство цифровой экономики и общества в действительности, местный бизнес уже негативно воспринял инициативу. При этом беспокоит владельцев заведений с Wi-Fi прежде всего финансовый аспект – закупка оборудования для хранения данных.

«Бизнесу придется понести дополнительные расходы на программное обеспечение или технологическое решение для выполнения требования государства. Мы еще не знаем, в какую сумму это может нам обойтись, и компания обеспокоена этим», – заявил Понгсак Тантикун гендиректор компании PO Oil Co, являющейся оператором восьми АЗС по франшизе РТТ (на заправках этого бренда располагаются кафе Amazon, попадающие под озвученное требование).

Bangkok Post также побеседовала с предпринимателем из Бангкока, который не стал называть свое полное имя, но не возражал против указания названия своего заведения – кофе-шоп Roi 8 Coff на Na Ranong Rd.

Представившийся Понгом мужчина заявил, что выполнение требования властей неизбежно будет связано для него с расходами. По его словам, «подходящий для работы в качестве сервера компьютер может стоить 20 тыс. бат».

«Если правительство хочет, чтобы кофейни хранили информацию, правительству нужен прокси-сервер для хранения логов, позволяющих установить личность человека, использовавшего Wi-Fi», поделился своими соображениями 41-летний Понг.

Также предприниматель отметил, что сами клиенты для выполнения требований закона должны регистрироваться при подключении к Wi-Fi, что «несомненно создаст неудобство для посетителей».

Господин Понг высказал предложение, чтобы телекоммуникационные операторы предложили решение для выполнения требований закона.

В свою очередь, основатель юридической компании P&P и советник министра цифровой экономики и общества Пайбун Амонпинйокэт предложил владельцам кофеен не хранить логи на цифровых носителях, а вести их на бумаге. Посетитель кофейни, по его словам, может просто записать в журнале свое имя, номер удостоверения личности, дату и время использования Wi-Fi. По мнению советника министра, этих данных вместе с записями с камер видеонаблюдения, будет достаточно для выявления нарушителей закона.

«Закон преследует цель обязать хранить логи на серверах только крупных операторов связи, таких как интернет-провайдеры и мобильные операторы», – добавил господин Амонпинйокэт, являющийся одним из авторов Закона о компьютерных преступлениях.

При этом господин Амонпинйокэт заверил, что данная инициатива не противоречит Закону о защите персональных данных, принятом в этом году и вступающем в силу в следующем.

Сам Закон о компьютерных преступлениях вступил в силу в Таиланде в 2007 году, а в 2017 году к нему был принят пакет поправок. С тех пор документ не менялся.