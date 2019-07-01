Власти Таиланда обсуждают обязательную страховку для туристов

Офис страховой комиссии Таиланда (OIC) планирует ввести обязательную страховку для посещающих страну зарубежных туристов.

Новости Пхукета

1 Июля 2019, 10:42 AM

Фото: Bangkok Post

О том, что власти Таиланда планируют ввести обязательную страховку для иностранных туристов, сообщила сегодня утром газета Bangkok Post. Наличие соответствующих планов изданию подтвердил генеральный секретарь OIC Сутхипхон Тхавичайягарн.

Подробности проекта пока неизвестны. Bangkok Post лишь указывает, что срок действия страховых полисов будет составлять до 30 дней, а максимальный размер страхового покрытия – 1 млн бат (в случае гибели застрахованного лица). Оформляться и оплачиваться страховка будет при прохождении паспортного контроля. Размер страховой премии в публикации Bangkok Post указывается как «20 бат».

По словам господина Тхавичайягарна, ввести обязательную страховку OIC планирует в течение этого года. При этом инициативу сперва должно одобрить Министерство туризма и спорта, после чего проект должен быть утвержден кабинетом министров. Цель инициативы – повысить у иностранцев уверенность в своей защищенности на отдыхе в Таиланде.

Отметим, что Таиланд уже несколько лет реализует проект доступной добровольной страховки для туристов. Страховые полисы Thailand Travel Shield оформляются онлайн, при этом цены начинаются от 400 бат за полис на семь дней. Полис начинает действовать автоматически в момент въезда в Таиланд, максимальное покрытие – 1 и 2 млн бат в зависимости от тарифа.