Власти Таиланда обсуждают безопасный формат новогодних фестивалей

Традиционные новогодние фестивали и концерты могут пройти в Таиланде в новом формате для защиты посетителей от коронавируса. Один из рассматриваемых вариантов – разделение фестивальных площадок на отдельные зоны с ограниченным количеством участников.

Новости Пхукета

17 Декабря 2020, 10:48 AM

Встреча Нового года в Бангкоке. Фото: Bangkok Post

Как заявил премьер-министр Прают Чан-Оча, Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) должен обсудить все имеющиеся предложения сегодня. При этом глава правительства отметил, что обратил внимание CCSA на то, что именно зонирование фестивальных площадок может быть лучшим способом предотвращения распространения коронавируса, пишет Bangkok Post.

«Будет небезопасно разрешать толпам из тысяч людей собираться вместе. Также это не позволит обеспечить контроль за строгим соблюдением всеми посетителями предписанных мер по защите от COVID-19. Напростив, разделение участников на небольшие зоны сделает более возможным проверки здоровья всех посетителей и их регистрацию через мобильное приложение для отслеживания заражений COVID-19, ели они позже будут», – объяснил господин Чан-Оча.

«Я не хочу мешать чьим-либо вечеринкам, но нужно найти лучшее решение для обеспечения безопасности на празднованиях в этом году», – добавил глава правительства.

При этом некоторые массовые мероприятия в новогодний сезон уже отменены. Так организатор большого концерта в провинции Пхетчабун Апхисак Акхана заявил, что запланированное на 15 января мероприятие «отложено на неопределенный срок», а покупателям билетов будут возвращены деньги. Господин Акхана пояснил, что не уверен, будут ли запланированные меры санитарной безопасности эффективны в условиях большого скопления людей.

Президент Туристической ассоциации Пхетчабуна Вуттхичай Ротчанатхиппхаярак добавил, что вопросы возникли после отмены Big Mountain Music Festival в Накхон-Ратчасиме. После первого дня фестиваля власти провинции потребовали свернуть мероприятие, но организаторы проигнорировали это требование. Теперь им грозит преследование со стороны полиции.

Главный организатор Big Mountain Music Festival Ютхана Бунорм принял всю ответственность на себя и принес извинения властям, посетителям и музыкантам.

«Я не смог организовать все, как планировалось, особенно меры по борьбе с COVID-19, которые должны были быть более строгими и реализовываться более эффективно», – написал он на Facebook.

Также не могла не сказаться и вспышка COVID-19 на севере страны, куда вирус завели тайские граждане, нелегально вернувшиеся из Мьянмы и не прошедшие эпидемиологического контроля на границе. По словам официального представителя CCSA Тависилпа Висануйотхин, вирус был обнаружен у 67 человек, контактировавших с приехавшими. Нарушителям правил пограничного и санитарного контроля грозит преследование по закону. В общей сложности речь идет о 12 людях.







