Власти Таиланда обсуждают 90-дневный безвиз для туристов из Европы

Таиланд рассматривает возможность дальнейшего расширения визовых льгот для иностранных туристов, в частности – замены 30-дневного безвиза на 90-дневный для граждан европейских стран. Соответствующее заявление сделал секретарь премьер-министра Проммин Лертсуридет, которого Bloomberg называется главным советником главы правительства Сеттхи Тхависина.

Новости Пхукета

20 Ноября 2023, 04:28 PM

Среди стран Европы ни одна в одиночку не сравнится по турпотоку с Россией или Китаем, но вместе они – огромный рынок. Фото: AOTGA

Агентство не привело никаких подробностей касательно идущей дискуссии, но публикация стала очередным подтверждением того, что разговоры о визовых льготах для туристов из Европы в Таиланде ведутся на правительственном уровне.

К настоящему моменту специальные условия въезда уже предоставлены обладателям паспортов Китая, Казахстана, России, Индии и Тайваня. Публичной дискуссией сопровождалось только принятие решения о Китае и Казахстане. Продление безвиза до 90 дней для граждан России упоминось Сеттхой Тхависином во время визита на Пхукет, но не более того. Про Индию поступали просьбы от бизнеса, а про скромный рынок Тайваня не шло речи вообще ни в каком контексте.

В случае с Европой есть четкий запрос со стороны бизнеса. С предложением предоставить европейцам те же 90 дней, что и россиянам, выступили Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Ассоциация отелей Таиланда (ТНА). Сейчас большинство из европейских туристов имеют право на 30 дней безвизового пребывания.

Позиция ТАТ и ТНА отражает желания большинства представителей отрасли, но эти желания далеко не всегда получают поддержку со стороны тех, кто принимает решения. В марте турбизнес и ТАТ настаивали на необходимости сохранить 45-дневный безвиз для россиян, но правительство на это не пошло.

Европейские страны по-отдельности почти не попадают в топ-5 ведущих «поставщиков туристов» в Таиланд, однако если рассматривать Европу как единое пространство, то это первостепенный рынок во всех смыслах. Кроме того, что европейцев в сумме очень много, средний турист из Европы проводит в Таиланде больше времени и тратит больше денег, чем гость из Малайзии или Китая.

Bloomberg указывает, что в 2019 году Таиланд зафиксировал почти 40 млн туристических прибытий и 1,91 трлн бат выручки. Средние траты одного туриста составили 48 тыс. бат, средняя продолжительность пребывания в стране – девять дней.

По состоянию на 12 ноября 2023 года Таиланд принял 23,2 млн гостей из-за рубежа, а общая выручка составили 982 млрд бат. Таким образом Таиланд пока не вернулся ни к докризисными объемам прибытий, ни к размерам средних расходов на поездку. Последний показатель сейчас на 12% ниже докризисного уровня, указывает Bloomberg.

На момент подготовки этого материала Минтуризма Таиланда еще не опубликовало данных о туристических прибытиях в октябре, но данные Иммиграционного бюро Пхукета за октябрь доступны. Они указывают, что безвиз для туристов из Китая не привел к увеличению прямых прибытий на остров из этой страны. Показатель за октябрь составил всего 36,4 тыс. против 37,3 в сентябре и 64,7 в августе.

Российские прибытия при этом продолжили расти в соответствии с сезонными паттернами и поднялись в октябре до 62,1 тыс. человек за месяц против 40,2 тыс. в сентябре и 39,2 тыс. в августе. Октябрьская прибавка в российском сегменте составила более 50% даже без продленного безвиза и без дополнительных авиарейсов (и то, и другое начало действовать с ноября).

При этом на индийском рынке ничего подобного не произошло. Октябрьские, сентябрьские и августовские показатели прибытий практически идентичны – 19,8 тыс., 19 тыс. и 18,2 тыс. Безвиз с 10 ноября не дал моментальной прибавки просто потому, что объем рейсов не изменился.