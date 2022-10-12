Власти Таиланда обещают ужесточить контроль над оружием

Власти Таиланда намерены ужесточить законодательство в части контроля над оружием. В частности, планируется сделать обязательной психиатрическую экспертизу при получении разрешения на оружие и ввести обязательную переаттестацию каждые три-пять лет. Сейчас ничего этого нет, оружие выдается без проверки психического здоровья человека.

Новости Пхукета

13 Октября 2022, 09:00 AM

Глава МВД Таиланда пообещал, что власти будут более серьезно подходить к выдаче гражданам разрешений на оружие. Фото: AFP

Вопрос об ужесточении оружейного законодательства обсуждался 12 октября на экстренном совещании, которое премьер-министр Прают Чан-Оча созвал в связи с массовым убийством в провинции Нонг-Буа-Лампху, где уволенный со службы сержант полиции лишил жизней 24 детей и 12 взрослых, а затем покончил с собой. Часть жертв были убиты из пистолета, который мужчина купил во время службы в полиции. При этом его не лишили оружия даже после того, как он стал фигурантом дела о наркотиках.

Премьер-министр Таиланда созвал на экстренное совещание глав большинства министерств, а также руководителей силовых ведомств, включая полицию и армию. Общаться с журналистами после встречи вышел глава Министерства внутренних дел Анупонг Паоджинда, сообщает AFP.

В ходе пресс-конференции генерал Паоджинда заявил о том, что правительство намерено ужесточить условия получения оружия, а также усилить контроль над уже выданным пистолетами, револьверами, винтовками и дробовиками. Согласно тайским законам, право вооружаться имеют не только сотрудники силовых ведомств, но и гражданские чиновники, к примеру, деревенские старосты.

«Наши новые требования будут включать отчет о психическом здоровье человека. Мы будем рассматривать вопрос о том, нужно ли подтверждение от докторов», – заявил господин Паоджинда на встрече с журналистами.

Министр отметил, что также обязательными должны быть «проверка бэкграунда» человека, обращающегося за разрешением на оружие, и наличие обоснованной причины для владения оружием (охота, самооборона).

«К примеру, если госслужащий хочет владеть оружием, его руководители должны будут подтвердить, что у него нет проблем с алкоголем и за ним не замечено дурного характера», – добавил генерал Паоджинда.

По словам главы МВД, «деревенские старосты и местные власти будут играть [важную] роль в более жесткой выдаче лицензий на оружие». Кроме того, планируется проводить переаттестацию обладателей оружия каждые три-пять лет. Сейчас в Таиланде лицензия никак не ограничена по сроку, ввиду чего вооруженными остаются люди, которые уже давно не исполняют обязанностей, потенциально требующих оружия. Как заявил генерал Паоджинда, переаттестация нужна, «поскольку с ходом времени меняются и люди».

Парламент также обсудит ужесточение ответственности за нелегальное владение оружием. Как отметил глава МВД, гражданам будет дано некоторое время, чтобы сдать властям имеющиеся у них нелегальные пистолеты, револьверы, винтовки и дробовики. Тех, кто не сделает этого в отведенный срок, будет ждать строгое наказание.

Также на экстренном совещании у премьер-министра обсуждалось ужесточение законодательства в части борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В частности, планируется более строго относиться к официальным лицам, не прилагающим достаточных усилий к борьбе с наркотиками.

«Если весь город знает, что наркотики есть, а местные власти не знают, то таких чиновников будут переводить на другие места службы», – заявил генерал Паоджинда.

Кроме того, Минздрав и правоохранительные органы должны работать над тем, чтобы наркозависимые проходила реабилитацию и возвращались в общество здоровыми людьми, не представляющими никому угрозы.

В случае с сержантом Паньей Кхамрабом, убившим 36 человек в провинции Нонг-Буа-Лампху, официальными лицами были проигнорированы и подозрения на наркозависимость мужчины (даже несмотря на арест за хранение метамфетамина), и неуравновешенный характер (конфликты с коллегами по полиции, нарушение субординации). Местные жители также ничего не предпринимали. Как сказал журналистам один из соседей: «Как я могу сообщить о нем в полицию? Он сам полиция». Речь шла о случае стрельбы из пистолета без обоснованной необходимости (видимо, для тренировки или развлечения).

При этом в момент совершения массового убийства сержант Кхамраб не находился под воздействием наркотиков. Это показала медицинская экспертиза.