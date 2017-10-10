Власти Таиланда дали разъяснения по проекту ограничения курения на пляжах

Начиная с ноября 2017 года на 20 тайских пляжах начнется реализация программы по ограничению курения.

10 Октября 2017 16:51:24

Просеивание песка на пляже в Патонге показало, что в среднем на квадратный метр приходится 0,76 окурка. Фото: DMCR

Решение о том, что необходимо попытаться ограничить курение на пляжах, было принято после того, как Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) провел инспекцию на пляже в Патонге. В результате просеивания песка было установлено, что в нем скрывается огромное количество сигаретных окурков.

В ходе проверки был просеян песок на участке площадью 9 кв. м на глубине до 10 см. Специалисты установили, что в среднем на квадратный метр приходится 0,76 окурка, что в сумме дает более 100 тыс. окурков на весь пляж в Патонге.

Комментируя итоги эксперимента, глава DMCR Джатупорн Буруспат объявил о том, что для борьбы с загрязнением пляжей курение на них будет ограничено. Эксперимент стартует одновременно на 20 пляжах в разных провинциях страны. На Пхукете курение ограничат на пляже в Патонге.

«Я проконсультировался с главой Министерства природных ресурсов и окружающей среды генералом Сурасаком Канджанаратом. Будут приняты меры для снижения уровня загрязнения моря и пляжей. Начиная с ноября 2017 года и далее на 20 пляжах по всей стране защита окружающей среды будет осуществляться в соответствии со статьей 17 Закона об улучшении менеджмента в сфере морских и прибрежных ресурсов от 2015 года», – заявил Джатупорн Буруспат.

Упомянутая выше статья (см. здесь) описывает действия официальных лиц в случае причинения серьезного ущерба окружающей среде. Наказание за неисполнение законных требований официальных лиц в соответствии со статьей 17 – штраф в размере до 100 тыс. бат и/или до года тюрьмы (наказание описано в статье 27). Именно этот максимальный штраф был применен к туристу из Китая, поймавшего двух рыбок у острова Рача-Яй ранее в этом году. В других недавних случаях причинения ущерба экосистемы штрафы составляли 2-5 тыс. бат.

Глава DMCR подчеркнул, что с 1 ноября на прилегающих к пляжам территориях будут организованы зоны для курения и официальные лица будут следить за тем, чтобы граждане страны и туристы курили только там.

«Мы выделим зоны для курения на пляжах. Мы не будет строго запрещать курение у моря. Все будет организовано, подходящие места для курения будут выделены», – заверил господин Буруспат.

«На пляжах будет дежурить соответствующий персонал. Мы уже начали совместную работу с местными властями, чтобы обеспечить соблюдение закона. Нарушителям же может грозить до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат», – добавил глава DMCR.

«Итоги проверки в Патонге нас очень обеспокоили. Исследования показывают, что сигаретные окурки – самый распространенный мусор на пляжах. Около 30% из них выбрасываются в окружающую среду, а общий объем загрязнения ими – 500 тыс. т в год. Это до трети всего загрязнения на пляжах и улицах тайских городов», – заявил господин Буруспат.

Как пояснил глава DMCR, у входов на пляжи будут установлены урны, чтобы курильщик мог затушить сигарету и выбросить окурок в положенном месте.

Кроме Патонга, эксперимент по ограничению курения на пляжах будет также проводиться в Паттайе, Хуа-Хине, на островах Самуи и островах группы Кхай в провинции Пханг-Нга, на острове Чанг (см. список здесь).

Господин Буруспат подчеркнул, что не меньшее беспокойство вызывает у него курение на морских судах. Глава DMCR полагает, что оно должно быть полностью запрещено по аналогии с самолетами.

«Я обсужу это с Департаментом морских портов, чтобы мы вместе решили, как действовать», – заявил он.

Глава DMCR добавил, что вопрос окурков на пляжах также обсудят 22-23 октября, когда на Пхукете пройдет конференция стран АСЕАН по вопросам борьбы с загрязнением океанов и пляжей.