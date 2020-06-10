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Власти Таиланда анонсировали тестовую отмену комендантского часа

Заместитель главы общенациональный Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) генерал Натхапон Накпанит объявил о том, что власти Таиланда планируют отменить комендантский час на 15 дней в тестовом режиме.

Новости Пхукета

10 Июня 2020, 12:49 PM
Власти Таиланда анонсировали тестовую отмену комендантского часа. Фото: Arnun Chonmahatrakool

Власти Таиланда анонсировали тестовую отмену комендантского часа. Фото: Arnun Chonmahatrakool

Генерал Накпанит не уточнил, с какого момента планируется отменить комендантский час, но подчеркнул, что Декрет о чрезвычайной ситуации остается в силе, поскольку именно он позволяет властям оперативно реализовывать меры по защите от COVID-19.

Заместитель главы CCSA добавил, что в ходе тестового периода власти планируют оценить реакцию общества на отмену комендантского часа, пишет Bangkok Post.

Отметим, что действие Декрета о чрезвычайной ситуации, на основании которого был введен комендантский час, истекает 1 июля. Представители CCSA неоднократно говорили, что именно с этого дня планируется отмена всех введенных ограничений и открытие границ страны.

На 15 июня запланирован новый раунд смягчения ограничений, но официальные лица пока не объявили, какие изменения ждут страну.



 

 

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