Власти Таиланда анонсировали тестовую отмену комендантского часа

Генерал Накпанит не уточнил, с какого момента планируется отменить комендантский час, но подчеркнул, что Декрет о чрезвычайной ситуации остается в силе, поскольку именно он позволяет властям оперативно реализовывать меры по защите от COVID-19.
Заместитель главы CCSA добавил, что в ходе тестового периода власти планируют оценить реакцию общества на отмену комендантского часа, пишет Bangkok Post.
Отметим, что действие Декрета о чрезвычайной ситуации, на основании которого был введен комендантский час, истекает 1 июля. Представители CCSA неоднократно говорили, что именно с этого дня планируется отмена всех введенных ограничений и открытие границ страны.
На 15 июня запланирован новый раунд смягчения ограничений, но официальные лица пока не объявили, какие изменения ждут страну.