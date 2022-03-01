Власти снова обещают заняться лотерейными спекулянтами

Помощник премьер-министра Сексакон Аттхавонг заявил, что планируется создать специальную рабочую группу для сбора информации о текущем положении дел в сфере продажи лотерейных билетов. «Конкретные результаты» ожидаются в течение двух месяцев, сообщает государственное новостное агентство NNT.
В частности, рабочая группа должна обсудить, какие «факторы» стоят за тем, что в розничной продаже билеты предлагаются по ценам, которые зачастую в разы выше номинала.
При этом господин Аттхавонг озвучил ранее малоизвестную информацию, касающуюся стоимости билетов при продаже непосредственно Управлением государственной лотереи. Базовая стоимость билету при первоначальной закупке у ведомства – 70 бат и 40 сатангов. Перекупщики продают их распространителям уже по 80 бат, а те реализуют по 100-120 бат и дороже.
При этом господин Аттхавонг заявил, что считает существующий штраф за завышение цен в размере 10 тыс. бат недостаточным. Хотя среди непосредственных уличных распространителей билетов едва ли можно увидеть людей, глядя на которых сложится мнение, что 10 тыс. для них – незначительная сумма.