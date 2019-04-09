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Власти проверят условия содержания слоненка Додо в зоопарке Пхукета

Представители пхукетского офиса Управления животноводства проведут проверку условий содержания слоненка Додо (также известного как Дамбо) в зоопарке Пхукета. О том, что со слоненком могут плохо обращаться, заявила группа Moving Animals.

Таньялак Сакут

9 Апреля 2019, 05:05 PM
Фото: Кадр из видео College of Gamers / YouTube

Фото: Кадр из видео College of Gamers / YouTube

Фото: Кадр из видео College of Gamers / YouTube

Фото: Кадр из видео College of Gamers / YouTube

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Фото: Moving Animals

Кампания в защиту слоненка была инициирована активистами Moving Animals в начале апреля.

«Документируя заточение животных в зоопарке Пхукета в Таиланде мы встретили исхудавшего до состояния скелета слоненка, которого принуждают танцевать под музыку, играть на музыкальных инструментах и выполнять трюка для развлечения туристов. Мы были так тронуты ее страданиями, что прозвали ее Дамбо и запустили петицию за то, чтобы ее отправили из зоопарка в центр реабилитации слонов, находящийся неподалеку», – заявили активисты Moving Animals на своем сайте.

По состоянию на 9 апреля онлайн-петицию подписали 48 тыс. пользователей интернета, при заявленной цели в 100 тыс. подписей.

Согласно заявлению Moving Animals, первые 20 тыс. подписей были собраны за четыре дня, а в течение недели с начала кампании «история Дамбо привлекла внимание прессы по всему миру». В списке изданий, написавших о Дамбо, активисты Moving Animals указали The Independent, Mail Online, Mirror Online, The Sun, Metro, UNILAD, LADbible, News.com/au, Herald Sun, Afton Bladet и La Repubblica.

«Собственноручно снятые фотожурналистами группы Moving Animals фото и видео демонстрируют ее исхудавшее до состояния скелета тело, поднимая вопросы о возможном плохом питании и истощении», – заявили в Moving Animals.

Комментируя онлайн-петицию, представитель пхукетского зоопарка Ванвиса Сангтхонг заверила, что со слоненком обращаются хорошо и он вовсе не худой. Заодно госпожа Сангтхонг указала, что слоненка на самом деле зовут не Дамбо, а Додо, и это не она, а он.

«О слоненке хорошо заботятся. Его имя Додо и он самец. К тяжелой работе его не принуждают», – заявила она.

На вопрос о том, почему слоненок выглядит худым, госпожа Сангтхонг ответил, что «о Додо очень хорошо заботятся», а выглядит он так, поскольку просто еще маленький.

В пхукетском офисе Департамента животноводства о кампании в защиту Дамбо/Додо узнали от корреспондента The Phuket News. Выслушав журналиста, глава офиса Манат Тхеппарук заявил, что отправит сотрудников проверить условия содержания слоненка в зоопарке. При этом после ознакомления с видеороликом о Дамбо/Додо он отметил, что не видит ничего, что указывало бы на плохое обращение со слоненком.

«Этот слоненок выглядит хорошо, он просто худой. Мои сотрудники сегодня отправятся в зоопарк, чтобы проверить здоровье слоненка и убедиться, что он не страдает от проблем с пищеварением или каких-либо инфекций», – заявил господин Тхеппарук.

«Я уверен, что вреда этому животному не причиняют», – добавил он.

Напомним, что условия содержания животных в зоопарке Пхукета ранее неоднократно подвергались критике. Самой резонансной стала история погибшего орангутана Майло. При этом в ходе прошлогодней инспекции зоопарка официальные лица заявили, что секция со слонам находится в хорошем состоянии и к условиям содержания этих животных претензии отсутствуют. Соответствующий вердикт озвучил господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. Этот центр является основной инстанцией, отвечающей за защиту диких животных на Пхукете и в соседних провинциях от лица Департамента национальных парков (DNP).

 

 

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