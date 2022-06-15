Власти провели рейд по барам Пхукет-Тауна

Официальные лица провели очередной рейд по развлекательным барам Пхукет-Тауна, сообщил 14 июня городской муниципалитет.

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Участие в проверке заведений на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса и установленных часов работы приняли полиция, сотрудники Минздрава, представители управы округа Мыанг-Пхукет и другие официальные лица.

Муниципалитет не уточнил, когда именно и в какой части города проходила проверка. Однако на выложенных в Facebook фотографиях видно, как официальные лица заходят в заведения Ther, Sound Up и другие, расположенные у кольца с морскими коньками Nimit Circle. Район является популярным центром ночной жизни среди тайцев, и именно ему власти уделяют особое внимание.