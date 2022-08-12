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Власти предупреждают о фальшивых сайтах госведомств

Пользователи интернета должны быть внимательны при посещении сайтов государственных ведомств, поскольку в сети есть их копии, созданные злоумышленниками для хищения личных данных или финансового мошенничества. С таким заявлением выступила заместитель официального представителя правительства Таиланда Рачада Дхнадирек.

Новости Пхукета

12 Августа 2022, 06:32 PM
Фальшивый сайт Департамента налогов и сборов. Изображение: Bangkok Post

Фальшивый сайт Департамента налогов и сборов. Изображение: Bangkok Post

Как напомнила госпожа Дхнадирек, все сайты государственных ведомств находятся в доменной зоне .go.th, а не .com, пишет Bangkok Post.

Госпожа Дхнадирек привела в качестве одного из примеров мошеннический сайт https://afdw7.com, созданный для перехвата трафика на сайт Департамента налогов и сборов www.rd.go.th.
Также она отметила фальшивый сайт Департамента специальных расследований (DSI) c адресом www.dsi-th.com. На странице пользователям предлагается скачать и установить приложение DSI Security System, которое на деле предназначено для хищения персональных данных «и даже может быть использование для перехвата контроля над устройством пользователя». Настоящий сайте DSI находится по адресу www.dsi.go.th.

«Лица, ставшие жертвами этих сайтов или любого финансового онлайн-мошенничества могут подать заявление в кибер-таскфорс Королевской полиции Таиланда на странице thaipoliceonline.com* и они свяжутся с соответствующими полицейскими структурами, чтобы заблокировать все финансовые транзакции и принять дальнейшие меры по закону», – заявила госпожа Дхнадирек.

Обо всех онлайн-преступления, включая преступления сексуального характера, нарушение Закона о компьютерных преступлениях и нелегальные азартные игры, можно сообщить на круглосуточные горячие линии 1441 и 08-1866-3000.

*Госпожа Дхнадирек не пояснила, почему этот сайт находится в зоне .сom.

 

 

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