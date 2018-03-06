Власти предложили награду за обнаружение тела пропавшей в море туристки из Китая

Губернатор провинции Пханг-Нга объявил о награде в 100 тыс. бат за обнаружение тела китайской туристки Ян Цзюань, пропавшей во время купаний на пляже На-Той 24 февраля.

6 Марта 2018 16:37:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Губернатор Ситтхичай Сакда объявил, что частный сектор провинции Пханг-Нга собрал 100 тыс. бат, которые будут вручены тому, кто поможет вернуть тело пропавшей (и считающейся погибшей) 27-летней женщины ее родственникам.

Поиски Ян Цзюань были организованы по горячим следам в провинции Пханг-Нга, но усилия поисковых команд ничего не дали. Затем, 4 февраля, пхукетский рыбак Самрит Пимон сообщил, что якобы видел тело в море у побережья Пхукета, однако организованный после этого новый раунд поисков также не принес результатов.

В беседе с «Новостями Пхукета» полковник Тонгчай Вилайпром, возглавляющий третье региональное управление туристической полиции, подтвердил, что по состоянию на 6 марта поиски по-прежнему продолжались.

При этом полковник Вилайпром подтвердил, что тело, замеченное рыбаком Самритом Пимоном, находилось далеко от берега. По словам полковника, рыбак увидел его примерно в 10 морских миль от побережья Патонга (в изначальных сообщениях фигурировало пусть меньшее, но также значительно расстояние – 10 км).