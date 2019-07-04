Власти попросили очистить пролив под мостом Сарасин от лодок до 14 июля

Офис Морского департамента по провинции Пханг-Нга сообщил о том, что сегодня, 4 июля, начинается подготовка к триатлону, водная часть которого пройдет в районе моста Сарасин. В связи с этим все рыбацкие лодки и другие суда должны освободить данную акваторию.

Новости Пхукета

4 Июля 2019, 01:03 PM

Соревнования по триатлону пройдут 13 июля в провинциях Пханг-Нга и Пхукет. Заплывы в рамках триатлона состоятся в районе моста Сарасин.