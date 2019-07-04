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Власти попросили очистить пролив под мостом Сарасин от лодок до 14 июля

Офис Морского департамента по провинции Пханг-Нга сообщил о том, что сегодня, 4 июля, начинается подготовка к триатлону, водная часть которого пройдет в районе моста Сарасин. В связи с этим все рыбацкие лодки и другие суда должны освободить данную акваторию.

Новости Пхукета

4 Июля 2019, 01:03 PM
Соревнования по триатлону пройдут 13 июля в провинциях Пханг-Нга и Пхукет. Заплывы в рамках триатлона состоятся в районе моста Сарасин.

Соревнования по триатлону пройдут 13 июля в провинциях Пханг-Нга и Пхукет. Заплывы в рамках триатлона состоятся в районе моста Сарасин.

Согласно заявлению Офис Морского департамента по провинции Пханг-Нга, соревнования по триатлону пройдут 13 июля. Мероприятие приурочено к дню рождения Его Величества Рамы Х, организатором выступает третье региональное командование ВМФ Таиланда.

Операторов рыболовецких лодок и других судов просят избегать участка акватории у моста Сарасин, чтобы не мешать подготовке к триатлону и проведению соревнований. После 14 июня акватория будет снова открыта для всех лодок. По всей видимости, речь идет обо всей ширине пролива между Пхукетом и материком.

Отметим, что в рамках соревнований пройдут сразу шесть триатлонов, включая триатлон на классической дистанции 3,8 км (плавание) – 180 км (велогонка) – 42 км (бег).

 

 

 

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