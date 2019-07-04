Власти попросили очистить пролив под мостом Сарасин от лодок до 14 июля

Согласно заявлению Офис Морского департамента по провинции Пханг-Нга, соревнования по триатлону пройдут 13 июля. Мероприятие приурочено к дню рождения Его Величества Рамы Х, организатором выступает третье региональное командование ВМФ Таиланда.
Операторов рыболовецких лодок и других судов просят избегать участка акватории у моста Сарасин, чтобы не мешать подготовке к триатлону и проведению соревнований. После 14 июня акватория будет снова открыта для всех лодок. По всей видимости, речь идет обо всей ширине пролива между Пхукетом и материком.
Отметим, что в рамках соревнований пройдут сразу шесть триатлонов, включая триатлон на классической дистанции 3,8 км (плавание) – 180 км (велогонка) – 42 км (бег).