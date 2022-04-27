Власти получили 4,7 тыс. заявок от желающих легально заниматься мариуханой

Тайское Управление по надзору за оборотом пищевых и лекарственных продуктов (FDA) получило более 4,7 тыс. заявок от граждан и организаций, претендующих на лицензии на импорт, хранение, выращивание или производство конопли и продукции из нее.

Новости Пхукета

27 Апреля 2022, 10:00 AM

Молодое растение конопли. Фото: Архив Bangkok Post

Соответствующие итоги работы по приему заявлений от желающих начать легальный бизнес в сфере марихуаны подвел 26 апреля заместитель генерального секретаря Витхид Сариддичайкун. Исключение конопли из списка наркотических веществ должно произойти 9 июня, пишет Bangkok Post.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракун, выступающий против снятия запрета на, к примеру, электронные сигареты и кальянный табак, поддерживает легализацию марихуаны, видят у этого растения медицинский и экономический потенциал.

Как отметил доктор Сариддичайкун из FDA, его ведомство ведет работу по продвижению идеи домашнего выращивания марихуаны. Индустриальный же сектор может использовать выращиваемое обычными фермерами сырье для производства продуктов на натуральной основе и поддержки экономики страны.

Господин Сариддичайкун отметил, что пока было выдано 80 лицензий. При этом он не уточнил статуса других заявок – сколько из них по-прежнему находятся на рассмотрении, а сколько было отклонено.

При этмо заместитель генерального секретаря FDA отметил, что выданные лицензии предусматривают производство самой марихуаны, продукции из ее волокон и продукции с каннабидиолом в состав, включая конопляное масло, пищевые добавки, напитки, столовые соусы и даже желейные конфеты.

Также были выданы лицензии на использование марихуаны и конопляного экстракта при производстве косметической продукции и средств традиционной медицины.

При этом ранее Министерство здравоохранения говорило, что готово приглашать в страну студентов из соседних стран и знакомить их с традиционной, альтернативной и классической медициной с применением марихуаны, стремясь закрепить за Таиландом статус регионального хаба медицины.