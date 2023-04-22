Власти подтвердили утечку нефтепродуктов при крушении парома в Сиамском заливе

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) подтвердил факт утечки нефтепродуктов при инциденте с паромом Raja 10, который затонул 16 апреля у пирса в Донсаке.

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Вечером пятницы, 21 апреля, DMCR опубликовал на своей странице в Facebook целую серию новостей о работе ведомства в последние дни. Подобные пакетные публикации время от времени выходят у государственных структур, хотя официальные лица и не объясняют, с чем связана активизация их пресс-служб под конец недели.

В данном случае сообщения появились в районе полуночи, и одно из них касалось инцидента с паромом Raja 10. В тексте говорится, что сотрудники DMCR «провели полевую работу по следам инцидента с крушением парома Raja 10, вызвавшем разлив нефтепродуктов 16 апреля».

В изначальных сообщения местных властей и тайской прессы утверждалось, что разлива топлива не было, хотя в баках судна находилось несколько десятков тысяч литров дизеля. Впрочем, из сообщения DMCR тоже не следует, что у парома были пробиты именно топливные баки. О происхождении нефтепродуктов и их типе ничего не говорится.

«Официальные лица исследовали область от пирса Raja Ferry Donsak Pier до пляжа Нанг-Кам общей протяженностью порядка 3 км. На некоторых из песчаных пляжей имеются нефтяные потеки, но только на некоторых скалах», – отмечает DMCR.

Ведомство указывает, что его сотрудники также побеседовали с местным жителями «о влиянии» инцидента и узнали от них, что после происшествия с Raja 10 на побережье чувствовался запах нефтепродуктов и были видны их следы на некоторых песчаных участках и на камнях.

«Информация была зафиксирована для будущей проверки», – отметил DMCR.

Напомним, что паром Raja 10 получил пробоину и частично ушел под воду непосредственно у пирса в Донсаке, то есть в материковой части Сураттхани, а не в районе острова Самуи, рейсы на который совершал. Пассажиров в момент инцидента на борту не было. Причиной столкновения с пирсом изначально было названо сильное волнение на море, хотя затем сайт Coconut Bangkok написал, что судно зацепило некий объект на дне залива. Издание указало, что это установили «следователи».