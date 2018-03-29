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Власти Пхукета сообщили об установке на острове 1000 точек доступа Wi-Fi

Вице-губернатор Тхаворнват Конгкэу сообщил о том, что CAT Telecom реализовала анонсированный год назад проект по организации на острове сети из 1000 точек доступа Wi-Fi для туристов и местных жителей.

Новости Пхукета

29 Марта 2018 15:51:21

Вице-губернатор Тхаворнват Конгкэу. Фото: PR Department
Вице-губернатор Тхаворнват Конгкэу. Фото: PR Department

О том, что организация сети точек доступа Wi-Fi завершена, вице-губернатор Конгкэу заявил на пресс-конференции 28 марта. Мероприятие было посвящено ходу реализации проекта Phuket Smart City, направленного на цифровизацию жизни провинции. На соответствующие цели Министерством цифровой экономики и общества в 2013-17 годах было выделено 386 млн бат.

Бесплатный Wi-Fi от СAT Telecom, как заявил вице-губернатор, появился в 100 заранее выбранных локациях на Пхукете, включая Пхукет-Таун и популярные пляжи. Кроме того, в рамках проекта Phuket Smart City на острове началось использование технологий Big Data.

Кроме того, план предусматривает создание «информационных центров» в 21 локации. В этот список попали оба пхукетских автовокзала, несколько пирсов, аэропорт, некоторые полицейские участки, несколько муниципалитетов.

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