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Власти Пхукета решили сделать Банг-Ронг туристической достопримечательностью

Администрация Пхукета включила Банг-Ронг в список местных сообществ, которые планируется превратить в туристические достопримечательности.

Новости Пхукета

21 Мая 2018 13:22:57

Губернатор Пхукета Норрпхат Плодтхонг, мэр Паклока Панья Сампаорат и другие официальные лица нанесли визит в Банг-Ронг утром 19 мая. В ходе визита губернатор объявил о намерении развивать поселок в качестве туристического направления.

«Сообщество Банг-Ронг существует уже 200 лет, и его история очень привлекательная. Банг-Ронг – одно из десяти местных сообществ, которые я хотел бы видеть туристическими достопримечательностями. Туристы могли бы познакомиться здесь с местным укладом жизни. Я надеюсь, что ежегодно такие коммьюнити будут посещать более 50 тыс. человек», – заявил губернатор.

По словам главы провинции, туристы в Банг-Ронге могли бы не только знакомиться с бытом тайских прибрежных деревень, но и отправляться отсюда на экскурсии по мангровым лесам и кататься на каяках.

Каких-либо сроков реализации проекта губернатор Плодтхонг не озвучил. Также не рассказал глава провинции и о том, какие девять других деревень могут войти в программу по созданию новых туристических направлений на Пхукете.

Узнать больше о Банг-Ронге можно из этой заметки блогера Джейми Монка.
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