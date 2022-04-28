Власти Пхукета решили дать шанс электросамокатам

Представители администрации Пхукета согласились лично протестировать возможности электрических самокатов и, возможно, пересмотреть свое отношение к средствам индивидуальной мобильности (или микромобильности, как их назвали на острове).

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Полиция в Патонге в феврале, когда был выпущен приказ о запрете самокатов на дорогах общего пользования. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция в Патонге в феврале, когда был выпущен приказ о запрете самокатов на дорогах общего пользования. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как было объявлено 27 апреля, в течение десяти месяцев электрические самокаты, предоставленные сервисом проката Beam Mobility (Thailand) Co Ltd, будут тестироваться на территории административного комплекса Phuket Provincial Hall, где находятся офисы нескольких десятков государственных ведомств. Два самоката передал официальным лицам управляющий директор Beam Mobility Джефф Пэйн, компания которого ранее в этом году начала сдавать в прокат подобную технику в популярных туристических местах, но столкнулась с резкой реакцией властей, когда туристы начали ездить на них по дорогам общего пользования.

Компания передала администрации провинции два электроскутера из своего парка. Технику от лица губернатора Наронга Вунсиеу приняла глава провинциального управления Канатхип Сукчарон. Судя по фото PR-службы Пхукета, самокаты были тут же протестированы, но основное их предназначение все же не развлекательное. Скутеры будут использоваться для объезда территории комплекса охраной в целях обеспечения безопасности, а также для контроля за строительными работами. Тестовый период продлится 10 месяцев без возможности выезжать на них за пределы территории Phuket Provincial Hall. Для контроля, как сообщила PR-служба провинции, будет использоваться специальная «компьютерная система».

Неугодный транспорт

Электрические самокаты попали в опалу на Пхукете в феврале 2022 года. Как уже говорилось, произошло это из-за того, что туристы в Патонге начали охотно использовать их по передвижению по дорогам общего пользования в черте города. Местные жители пожаловались в полицию на «безответственное вождение» и полиция приняла такие решительные меры, которых не принимала никогда в отношении водителей транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг объявил, что езда на электрических самокатах по дорогам общего пользования будет караться штрафов в размере 10 тыс. бат и оформил это решение в виде официального приказа. Нарушитель должен штрафоваться по статье Закона о моторизованных транспортных средствах как управляющий незарегистрированным транспортом.

Также туристов предупредили о том, что дополнительно пользователь средства индивидуальной мобильности, если его заметят на дороге общего пользования, может быть привлечен к ответственности за езду без прав. Максимальный штраф, согласно приказу генерала Сириконга, в данном случае может составлять 9 тыс. бат, также предусмотрено до полугода тюрьмы.

Департамент наземного транспорта подтвердил, что не признает электрические самокаты транспортными средствами, попадающими в сферу его ответственности, так что зарегистрировать их невозможно в принципе. Также не предусмотрена и выдача водительских удостоверений для управления самокатами на городских улицах и загородных дорогах.

При этом генерал Сириконг, добавил, что выписывать максимальные штрафы и отправлять людей в тюрьму за первое нарушение полиция не планирует – сперва сотрудники правоохранительных органов должны ограничиваться предупреждениями.

Также офицер указал, что запрет касается именно дорог общего пользования. Кататься на электрических скутерах по частной территории или в парках не запрещено, хотя в последнем случае возможны ограничения со стороны конкретных муниципалитетов, на территории которых находятся парки.

При этом официальные лица никак не коснулись вопроса о том, чем электрические скутеры принципиально отличаются, к примеру, от велосипедов, которые также невозможно зарегистрировать в Департамента наземного транспорта, но использовать на дорогах общего пользования все-таки можно. При этом, в отличие от самокатов, велосипедисты действительно вызывают серьезные претензии у водителей моторизированного транспорта, особенно на больших шоссе, таких как Thepkrasattri Rd.