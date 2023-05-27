Власти Пхукета рассказали о правилах работы водителей Grab на личных авто

Частные автомобили с черно-белыми номерами могут использоваться для коммерческой перевозки пассажиров и быть легальными такси в сервисах Hello Phuket и Grab при условии регистрации в пхукетском офисе Департамента наземного транспорта (PLTO) и получения соответствующих наклеек. Однако принимать заказы такие шоферы могут только через мобильные приложения. Соответствующие правила озвучили представители PLTO в беседе с будущим депутатом парламента от Move Forward Сомчартом Течатхаворнчароном.

Новости Пхукета

После победы на выборах господин Течатхаворнчарон сразу занялся вопросами такси, не дожидаясь формального получения мандата. В частности, 23 мая политик встретился с Корнпитаком Ассуваном из «академической группы» PLTO и обсудил с ним текущие правила регулирования сферы коммерческого извоза.

Господин Течатхаворнчарон подчеркнул, что именно жалобы на такси лидируют по числу среди получаемых им обращений от граждан, поэтому необходимо, чтобы законы и правила были известны всем сторонам. Только в таком случае они могут служить инструментом предотвращения и урегулирования конфликтов.

По итогам беседы политик от Move Forward опубликовал классификацию легальных такси на Пхукете, которую ему озвучили в PLTO. Список явно неполный, поскольку ограничивается тремя типами «легковых авто» и не включает тук-туки, микроавтобусы, мототакси или, к примеру, машины CABB. Впрочем, приведенная классификация важна хотя бы потому, что в ней прямо говорится о легальных такси Grab с черно-белыми номерами.

Классификация такси на Пхукете:

Желтые номера

Номерные знаки с черными буквами и цифрами на желтом фоне имеет в Таиланде весь коммерческий транспорт. Однако в данной классификации речь идет об автомобилях такси со счетчиками, известных как таксиметры. Их водители обязаны работать только по счетчикам, но при этом имеют самые широкие возможности по получению заказов. Только шоферам таксиметров разрешено подбирать голосующих на улицах людей или ожидать пассажиров в любых местах, где разрешена парковка. Также они могут работать через Grab и Hello Phuket.

Зеленые номера

Такси с зелеными номерными знаками описываются в классификации PLTO как «обслуживающие бизнес», «экскурсионные» и «машины с водителями для найма». Такое такси не оборудовано счетчиком, так что шофер перед поездкой самостоятельно договаривается с пассажиром о стоимости услуги, ориентируясь на рекомендуемую властями сетку тарифов. Численность зеленых такси на острове определяется потребностями индустрии гостеприимства, поэтому PLTO выдает новые зеленые номера только при условии предоставления доказательств, что в этом есть необходимость. Водителям таких такси, в отличие от таксиметров, запрещено подбирать пассажиров просто на улице, автомобиль должен обслуживать конкретную локацию, нуждающуюся в его услугах (отель, торговый центр, аэропорт). Впрочем, прием заказов через мобильные приложения открыт и для этой категории.

Белые номера

Легально зарегистрированный для работы через Grab и Hello Phuket личный автотранспорт с черно-белыми номерами. Зачастую PLTO до сих пор говорит обо всех машинах с черно-белыми номерами как о нелегальных такси, но на деле есть исключение. Это авто, зарегистрированные в PLTO для работы в Grab и Hello Phuket, имеющие соответствующие опознавательные наклейки. Брать заказы они могут только через мобильные приложения и, как подчеркивает PLTO, не могут «принимать работу от отелей и туркопаний или ждать пассажиров припаркованными где-либо».

Приведенная классификация, как говорилось выше, не включает многие типы другого транспорта, использующегося на Пхукете в качестве такси. В частности, обращают на себя внимание тук-туки, которые имеют желтые номера, но работают без счетчиков.

Также за скобками остается вопрос о том, какие существуют квоты для получения зеленых номеров или регистрации личных авто для легальной работы через Grab и Hello Taxi.

Третий (но далеко не последний вопрос) касается того, почему на Пхукете признаны легальными два мобильных приложения, тогда как центральный офис Департамента наземного транспорта (DLT) еще в ноябре прошлого года одобрил шесть.

Впрочем, господин Течатхаворнчарон сам указал в посте с классификацией, что имеющиеся вопросы по такси слишком многочисленны, чтобы ответить на все сразу.