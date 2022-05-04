Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Власти Пхукета просят сообщать о проблемах дорожной сети

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей обращается к жителям острова с призывом информировать ведомствo о проблемах на дорогах, требующих их вмешательства.

Новости Пхукета

4 Мая 2022, 10:00 AM
Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

На своей странице в Facebook, департамент регулярно отчитывается об устранении дорожных проблем, мешающих удобному и безопасному движению, таких как:

  • Неисправные уличные фонари;
  • Неработающие светофоры;
  • Стертая разметка;
  • Слишком обильная придорожная растительность;
  • Дефекты дорожного покрытия и так далее.

Департамент наземного транспорта просит граждан сообщать об известных им проблемах, которые требуют решения. Сообщить можно по телефону пхукетского офиса ведомства 076 212 179 или через общенациональную горячую линию 1586.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет продолжает спорить об акуле на Камале
Предполагаемый убийца Джими Сандху погиб в авиакатастрофе
Участок дороги Thepkrasattri – Nai Yang останется 5 мая без электричества
В Пхукет-Тауне продолжается борьба с комарами
Поселок Boat Pattana в Рассаде останется без воды 4 мая
Новый турист заблудился в джунглях у Найтона
Таксиста вызвали в полицию после жалобы на непристойные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки
Водитель BMW оштрафован за создание помехи скорой помощи
Пхукет готовится к началу учебного года в школах
Норвежца спасли из горящего дома на Пхукете
Акула укусила ребенка за ногу на пляже Пхукета
В провинции Сонгкхла задержали поставщиков, снабжавших метамфетамином Пхукет
Аэропорт Пхукета готов к приему пассажиров по новым правилам
Лидер Демократической партии пообещал новые дома морским цыганам Пхукета
Турист из США заблудился в джунглях Пхукета

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions

 