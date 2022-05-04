Власти Пхукета просят сообщать о проблемах дорожной сети

На своей странице в Facebook, департамент регулярно отчитывается об устранении дорожных проблем, мешающих удобному и безопасному движению, таких как:
- Неисправные уличные фонари;
- Неработающие светофоры;
- Стертая разметка;
- Слишком обильная придорожная растительность;
- Дефекты дорожного покрытия и так далее.
Департамент наземного транспорта просит граждан сообщать об известных им проблемах, которые требуют решения. Сообщить можно по телефону пхукетского офиса ведомства 076 212 179 или через общенациональную горячую линию 1586.