Власти Пхукета просят сообщать о проблемах дорожной сети

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей обращается к жителям острова с призывом информировать ведомствo о проблемах на дорогах, требующих их вмешательства.

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Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

Департамент скоростных магистралей в меру своих сил и ресурсов занимается уходом за дорогами острова. Фото: Phuket Highways Department

На своей странице в Facebook, департамент регулярно отчитывается об устранении дорожных проблем, мешающих удобному и безопасному движению, таких как:

Неисправные уличные фонари;

Неработающие светофоры;

Стертая разметка;

Слишком обильная придорожная растительность;

Дефекты дорожного покрытия и так далее.

Департамент наземного транспорта просит граждан сообщать об известных им проблемах, которые требуют решения. Сообщить можно по телефону пхукетского офиса ведомства 076 212 179 или через общенациональную горячую линию 1586.