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Власти Пхукета просят помощи в обеспечении порядка и спокойствия в Новый год

Власти Пхукета обратились к жителям Пхукета с просьбой быть бдительными в новый год и сообщать властям об обнаружении подозрительных предметов в общественных местах и о подозрительной активности, которая может быть источником угрозы. Официальные лица не уточнили, чего именно опасаются, ограничившись словами о «дестабилизации порядка».

Новости Пхукета

27 Декабря 2022, 05:10 PM
Совещание по вопросам безопасности 26 декабря на Пхукете. Фото: PR Phuket

Совещание по вопросам безопасности 26 декабря на Пхукете. Фото: PR Phuket

Совещание по вопросам безопасности 26 декабря на Пхукете. Фото: PR Phuket

Совещание по вопросам безопасности 26 декабря на Пхукете. Фото: PR Phuket

QR-код для доступу в группе для обмена информацией в Line. Изображение: PR Phuket

QR-код для доступу в группе для обмена информацией в Line. Изображение: PR Phuket

Вопросам безопасности в Новый год было посвящено отдельное совещание, прошедшее 26 декабря (в годовщину цунами 2004 года) в пхукетском офисе Департамента чрезвычайных ситуаций. Председательствовал на встрече заместитель главы местного отделений Командования внутренних операций армии Таиланда (ISOC) контр-адмирал Наттапонг Янонтхайкхачит.

На встрече проводилась «оценка стратегий» по разрешению «беспорядков, которые могут возникнуть во время празднования Нового года», сообщила PR-служба администрации Пхукета. Присутствовали представители как гражданских ведомств, так и полиции с вооруженными силами.

В публикации PR Phuket не приводится никакой конкретики относительно того, какие именно происшествия возможны в Новый год. Жителей острова попросили просто сообщать о «подозрительных предметах» и «поведении подозрительных групп, способном дестабилизировать порядок».

Сообщать обо всем подозрительном можно по единому номеру полиции 191. Также власти приложили QR-код для доступа в группу Pineapple Eyes в мессенджере Line, созданную для приема сообщений. Однако при попытке присоединиться к группе через QR-код система сообщает, что такой вариант доступа отключен. Найти группу просто поиском не удалось ни по полному тайскому названию, ни как «та сапарот» на тайском языке. Среди показываемых мессенджером групп со словами «глаз» и «ананас» в названии ни одна не достигает даже 1000 пользователей.

 

 

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