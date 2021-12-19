Власти Пхукета пояснили правила для лиц, сдавших положительный тест на COVID-19 по прилету

Представительница пхукетского Центра по помощи туристами (ТАС) пояснила базовые протоколы для лиц, сдавших положительный тест на коронавирус по прилету в Таиланд. Ранее данный вопрос никак не комментировался, хотя соответствующие вопросы у туристов возникали (включая момент о том, как будет регулироваться ситуация, когда турист прибыл на остров с детьми).

Новости Пхукета

19 Декабря 2021, 04:24 PM

Фото: TAC Phuket

В беседе с The Phuket News госпожа Павина Чайнавонг из пхукетского отделения ТАС пояснила, что все зависит от того, насколько тяжелые симптомы COVID-19 у конкретного человека. Кроме того, результаты теста появляются не моментально: человек сдает анализ в аэропорту, после чего отправляется в отель SHA+ и уже там ждет результатов.

«Для получения результатов анализов требуется от семи до восьми часов», – отметила госпожа Чайнавонг.

«Если у туриста тяжелые симптомы коронавирусной инфекции, то он будет направлен в больницу. Это будет больница, с которой заключил договор конкретный отель с сертификатом SHA+. Данную информацию следует уточнять в самом отеле», – добавила она.

В случае легких симптомов или бессимптомного течения болезни возможны разные варианты: больница, сам отель SHA+ или заведение альтернативного карантина.

Если положительный тест сдал ребенок, то все зависит от того, может ли он сам ухаживать за собой. Если нет, то родитель останется с ребенком, если да – будет помещен в самостоятельный карантин.

Госпожа Чайнавонг не пояснила, какая процедура предусмотрена для противоположных ситуаций: когда вирус диагностирован у взрослого, а у ребенка результат теста отрицательный.

«В данном случае медицинским работникам придется оценить угрозу распространения инфекции. Я уверена, что они сделают все наилучшим из возможных образов», – заявила госпожа Чайнавонг.

«Но если родитель настаивает на том, чтобы остаться с ребенком, то ему следует принять на себя риск заражения и быть готовым полностью покрыть стоимость лечения», – добавила она.

При этом представительница ТАС повторила, что даже при бессимптомном течении COVID-19 предполагается карантин в больнице или отеле.

Вопрос возврата средств за неиспользованные дни проживания в отеле туристу предстоит решить самостоятельно.

«Все зависит от конкретного отеля, но обычно отель не возвращает средства», – заявила госпожа Чайнавонг.





