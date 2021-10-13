Власти Пхукета пояснили новые правила въезда на остров

В понедельник, 11 октября, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал очередной приказ, смягчающий требования к лицам, въезжающим на остров из других частей страны. В частности, с 16 октября от вакцинированных гостей больше не будут требоваться тесты на коронавирус.

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Информация была опубликована в социальных сетях в формате нескольких уведомлений, однако у многих тайских и иностранных граждан возникли вопросы. В итоге Официальный центр информации о COVID-19 и Phuket Sandbox выпустил саркастическое уведомление, в котором пояснил значение союза «или». Видимо, большинство вопросов о нововведении относились к разделению въезжающих на отдельные группы.

«Некоторые люди не понимают значения слова «или», так что администраторы страницы нашли ясный ответ в слова Королевского института», – написал инфоцентр, приведя следующее определение проблемного союза.

«[Союз «или» означает] выбор одного из двух вариантов. К примеру, «возьми деньги или золото». Словарь Королевского института от 2554 года буддийской эры».

Утром 13 октября власти провинции также выпустили обновленное резюме новых требованиях к въезжающим на Пхукет из-за пределов острова. Требования распространяются на всех лиц, уже находящихся в Таиланде и прибывающих на Пхукет наземным, морским или воздушным транспортом. Последнее уведомление разделяет гостей острова на следующие группы.

СЕКЦИЯ 1 – ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ

Под определение полностью вакцинированных попадают люди, прошедшие курс прививок следующими признанными в Таиланде вакцинами:

Sinovac - 2 дозы;

Sinopharm - 2 дозы;

AstraZeneca - 2 дозы;

Pfizer - 2 дозы;

Moderna - 2 дозы;

Sputnik V - 2 дозы;

ИЛИ

Gолучившие две дозы вакцины по однобренной Минздравом «кросс-формуле» (к примеру 1 доза Sinovac + 1 доза AstraZeneca).

ИЛИ

Получившие 1 дозу вакцины Johnson & Johnson не менее, чем за 14 дней до прибытия.

ИЛИ

Не достигшие возраста 18 лет и получившие 1 дозу вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до прибытия.

ИЛИ

Прошедшие лечение от COVID-19 и выздоровевшие не более, чем за 90 дней до прибытия.

НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫЕ

Данные лица должны сдать анализы методом ПЦР или экспресс-теста на антитела (АТК) и получить подтвержденный отрицательный результат в больнице или лаборатории в течение еми дней до прибытия. Использование собственных наборов АТК и тестирование непосредственно на КПП в момент въезда на Пхукет более не допускается. Однако на КПП оборудован центр для профессионального экспресс-тестирования, которым могут воспользоваться въезжающие.

СЕКЦИЯ 2 – ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

От необходимости вакцинироваться и сдавать анализы полностью освобождаются путешествующие с родителями или опекунами дети в возрасте до шести лет, а также пациенты в автомобилях скорой помощи, спасатели и сотрудники экстренных служб.

СЕКЦИЯ 3 – УЧАЩИЕСЯ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ВЪЕЗЖАТЬ НА ПХУКЕТ И ВЫЕЗЖАТЬ С ОСТРОВА

Дети в возрасте 12-18 лет:

Должны получить 1 дозу вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до прибытия.

ИЛИ

Если учащийся ожидает своей очереди на вакцинацию в рамках прививочной кампании для школьников Пхукета в возрасте 12-18 лет, для въезда-выезда необходимо:

Предоставить ответственному лицу удостоверение личности при въезде-выезде и...

… иметь справку из медицинского учреждения или государственной больницы об отрицательном анализе на COVID-19 методом теста на антитела. Срок действия справки – не более одного месяца.

ВСЕ ВЪЕЗЖАЮЩИЕ НА ПХУКЕТ

Все въезжающие должны зарегистрироваться на портале gophuget.com и установить на мобильные устройства приложение Mor Prom.

*ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В последнем уведомлении не указано одно требование, который присутствует непосредственно в оригинале приказа губернатора. Согласно приказу, въезжающие дети в возрасте 7-12 лет должны сдать отрицательные анализы на коронавирус методами ПЦР или АТК. Срок действия справки – не более семи дней.