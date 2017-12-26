Власти Пхукета пообещали активизировать борьбу с гидами-нелегалами

Вице-губернатор Пхукет Снитх Сривихок заявил о том, что администрация провинции примет серьезные меры по борьбе с нелегально работающими на острове туристическими гидами. Одновременно господин Сривихок призвал лицензированных представителей отрасли сообщать властям о конкурентах-нелегалах.

26 Декабря 2017 17:46:45

Заявление о намерении усилить борьбу с нелегальными гидами господин Сривихок сделал в ходе прошедшей 25 декабря встречи с сотрудниками полиции, служащими местного офиса Минтуризма и представителями ассоциаций туристических гидов, таких как Андаманская ассоциация гидов и Ассоциация профессиональных туристических гидов.

«Официальные лица должны жестко применять закон и вести борьбу с нелегальными гидами, работающими на Пхукете», – заявил господин Сривихок.

«В дополнение к этому, мы настаиваем, что легальные гиды также должны быть ответственными за то, чтобы следить за теми, кто работает без лицензии, и в случае обнаружения таких лиц, сообщать о них незамедлительно», – добавил вице-губернатор.

Совещанию в офисе Снитха Сривихока предшествовала акция протеста китайскоговорящих гидов на мысе Промтхеп. В четверг, 21 декабря, там собрались более 30 представителей Ассоциации профессиональных туристических гидов Таиланда, чтобы привлечь внимание к проблеме нелегалов, работающих с китайским сегментом турпотока. Возглавлял протестующих Ванчай Тавиапирадипитак.

«Наши рабочие места в опасности, поскольку эти нелегальные гиды забирают нашу работу. От туристических компаний мы предложений работы не получаем. Нас более тысячи человек, и эта проблема стоит перед каждым из нас», – заявил господин Тавиапирадипитак.

Лидер недовольных гидов пояснил, что, по имеющейся у него информации, около 70-80% туристических кампаний китайского сегмента нанимают нелегальных гидов из Китая. При этом, как заявил господин Тавиапирадипитак, нелегальные гиды сами платят китайским туркомпаниям за право работать на Пхукете. Вступительный взнос, по его словам, составляет 100 тыс. бат, плюс каждый месяц нелегал отчисляет компании 5 тыс. (видимо, основной заработок гидов в таком случае должна составляет комиссия от продажи туристической продукции).

«Насколько я знаю, на Пхукете работают более тысячи гидов-нелегалов. И законопослушные гиды остаются без работы даже в высокий сезон. Мы хотим предупредить туристов о нелегальных гидах. Они должны, что эти люди могут обманом склонять их к покупке поддельных товаров или распространять информацию, которая искажает историю страны», – заявил господин Тавиапирадипитак.

После акции протеста на мысе Промтхеп официальные лица сообщили о задержании одного нелегального гида на пирсе в Ао-По. Гражданин Китая Ли Юаньхуа был задержан в ходе предновогодней проверки стандартов безопасности, включавшей проверку лицензий у гидов. Продемонстрировать соответствующие документы гражданин Китая не смог. О других задержаниях нелегалов не сообщалось.