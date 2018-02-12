Власти Пхукета получили распоряжение решить проблему сточных вод в Патонге

Губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг и мэр Патонга Чалермлак Кебсап получили от Министерства природных ресурсов и окружающей среды распоряжение срочно разобраться с проблемой слива сточных вод в море.

12 Февраля 2018 14:45:03

В своем распоряжении постоянный секретарь министерства Виджарн Симачайа отметил, что виновны в загрязнении моря могут быть «нелегальные отели», и потребовал привлечь их к ответственности.

Распоряжение было отдано после того, как господин Симачайа лично посетил Патонг и ознакомился с ситуацией на месте. В ходе инспекции его сопровождали губернатор Норрапхат Плодтхонг, мэр Чалермлак Кебсап и другие официальные лица.

Как заявил господин Симачайа, необходимо оперативно организовать откачку загрязненной воды с пляжа Трай-Транг. В свою очередь сотрудники министерства и местный муниципалитет должны установить, какие отели загрязняют море, и привлечь их к ответственности по закону.

По словам господина Симачайи, необходимо добиться того, чтобы все отели, не подключенные к централизованной системе сбора и очистки сточных вод, начали сотрудничать с властями. Кроме того, вопросы у чиновника вызвала пропускная мощность водоочистного комплекса, который прямо сейчас проходит модернизацию.

В прошлую пятницу, 9 февраля, мэр Патонга Чалермлак Кебсап озвучила версию о том, что именно ошибка, допущенная в ходе работ по модернизации комплекса, привела к тому, что неочищенные сточные воды попали в море. При этом на следующий день она отметила, что соответствующее предположение еще не подтверждено на 100%, и добавила, что виновен может быть один из отелей.

«Мы не можем со всей уверенностью сказать, что вода попала в океан из водоочистного комплекса, поскольку он располагается довольно далеко от моря, примерно в 1 км. Мы пока что не знаем, что именно произошло и откуда в море попали сточные воды: из водоочистного комплекса или, возможно, из одного из расположенных поблизости отелей», – заявила 10 февраля мэр Патонга.