Власти Пхукета пока не определились с датой подъема затонувшего «Феникса»

Затонувшее у острова Хе туристическое судно «Феникс» (Phoenix) обязательно будет поднято со дна, однако дата проведения операции пока не установлена. Соответствующее заявление сделал на этой неделе шеф туристической полиции острова Эккачай Сири. По его словам, специалисты прямо сейчас работают над поставленной задачей, но о непосредственно подъеме судна речи еще не идет. Операция находится на подготовительном этапе. Поднимать судно придется с глубины около 45 м.

24 Июля 2018 10:22:36

Фото: Phuket PR Department

Туристическое судно «Феникс», принадлежащее компании TC Blue Dream, затонуло примерно в полутора морских милях от Ко-Хе (Кораллового острова) в четверг, 5 июля. Из 89 находившихся на борту туристов погибли 47, оставшиеся 42 были спасены. Из членов экипажа и другого персонала (включая гидов) никто не пострадал. Имена погибших до сих пор не названы, но предполагается, что все они были гражданами Китая. Данные о присутствии детей на борту «Феникса» официальными лицами также не раскрываются.

«В настоящий момент я не могу сказать, когда начнется операция непосредственно по подъему судна и когда она закончится. Многие вещи еще не организованы до конца. На все требуется время», – заявил в беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News майор Сири.

«Но у нас есть план по подъему «Феникса», я гарантирую это на 100%», – добавил шеф туристической полиции Пхукета.

После трагедии местные власти активно публиковали сообщения о ходе операции по поиску погибших и выживших, но когда последнее тело было доставлено на остров (туриста придавило на днем корпусом судна), информация о ситуации поступать прекратила. При этом гибель «Феникса» является беспрецедентным для Пхукета кораблекрушением по числу жертв.

В одном из предыдущих интервью директор Морского департамента по третьему региону Пхурипат Тиракунписит (ранее возглавлявший Морской департамент Пхукета) рассказывал, что перед специалистами стоит задача не повредить судно при подъеме. По его оценкам, необходимое оборудование должно прибыть на Пхукет до конца июля. В частности, специалисты планируют задействовать 400-тонный плавучий кран.

Майор Сири также поставил точку в дискуссиях о том, были ли помещены под стражу владелица «Феникса» Воралак Реркчайкарн и капитан судна Сомджинг Бунтхам. Обоим было отказано в выходе под залог, госпожа Реркчайкарн и господин Бунтхам дожидаются суда в камерах предварительного заключения при здании пхукетского суда. В вину им вменяется халатность, повлекшая за собой гибель других людей и причинение им физического и эмоционального вреда.

Также задержанный за халатность инженер-конструктор судна Ончан Канхайот был выпущен под залог, однако сумму залога майор Сири не озвучил.

Аналогичное решение суд принял и в отношении капитана судна «Серената» (Serenata), которое затонуло в тот же день, что и «Феникс» (в этом случае никто не погиб). Капитан Метха Лимсакун вышел под залог и дожидается суда по делу о халатности на свободе.

При этом второй фигурант дела – 26-летний менеджер компании-оператора судна Lazy Cat Travel по имени Пенг Дачинг – находится за решеткой. Гражданин Китая содержится в камерах при пхукетском офисе Иммиграционного бюро. Ему также предъявлены обвинения в халатности, повлекшей причинение физического и эмоционального вреда другим лицам. «Серената» в настоящий момент находится в одной из пхукетских марин.