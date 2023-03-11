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Власти Пхукета по наводке обнаружили кальянную в Патонге

Официальные лица провели рейд в кальянном клубе Crystal на Бангла-Роуд в Патонге. По итогам операции в полицию была передана молодая сотрудница, назвавшаяся управляющей популярным заведением. Также ревизоры изъяли 52 кальяна, различные аксессуары и кальянный табак.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Марта 2023, 04:37 PM
Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица по наводке обнаружили кальянную в Патонге. К рейду были привлечены волонтеры терробороны OrSor. Фото: PPHO / Иккапоп Тхонгтуб

Рейд в Crystal проводили представители гражданских органов власти Пхукета, а рассказал о нем глава провинциального Управления обороны Акара Суваттикун. Он, в частности, привел внушительный перечень официальных лиц, санкционировавших проверку. Список открывает губернатор провинции Наронг Вунсиеу, следом идут вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, старший административный сотрудник (палад) Сомпрат Прабсонгкрам, глава округа Кату Тихитиват Бункинт.

Господин Суваттикун подчеркнул, что губернатор Вунсиеу серьезно относится к борьбе с оборотом незаконно ввезенной в страну продукции, а именно так власти классифицируют кальянный табак и сами кальяны, электронные сигареты, вейпы и жидкости для них.

По словам господина Суваттикуна, рейд в Crystal был проведен после получения жалобы, в которой сообщалось о том, что в заведении предлагают кальян. Заручившись поддержкой волонтеров терробороны OrSor, официальные лица в районе 23:30 вечера 10 марта пришли в Crystal и убедились, что кальянный клуб действительно является кальянным клубом. В заведении курили шишу, причем на фото с рейда видно, что среди посетителей есть люди, выглядящие как зарубежные туристы.

Как говорилось выше, роль управляющей взяла на себя молодая сотрудница, имени которой официальные лица не назвали. Ее передали в руки полиции Патонга для предъявления обвинений в нарушении Закона о контроле за оборотом табака и Закона о таможне. Все, что подходило под описание незаконно ввезенной в страну продукции (кальяны, табак для них и так далее) было изъято и тоже доставлено в полицейский участок Патонга, находящийся в километре от Crystal.

О мерах против самого заведения или куривших кальян посетителей ничего сказано не было, хотя последнее может формально рассматриваться как участие в незаконном обороте контрабандной продукции и, соответственно, быть основанием для желтой или красной карточки для иностранца по новым правилам Иммиграционного бюро.

 

 

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