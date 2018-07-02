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Власти Пхукета озабочены распространением героина

Вице-губернатор Пхукета Снитх Сривихок заявил о том, что официальные лица провинции озабочены проблемой героина на острове. Сотрудники всех профильных ведомств получили распоряжение усилить работу по борьбе с распространением этого наркотика.

Новости Пхукета

2 Июля 2018 15:46:23

Вице-губернатор Пхукета Снитх Сривихок. Фото: NNT
Вице-губернатор Пхукета Снитх Сривихок. Фото: NNT

О том, что героин становится распространенным наркотиком на Пхукете, сообщило государственное новостное агентство National News Bureau of Thailand (NNT). В качестве источника информации NNT указало вице-губернатора Снитха Сривихока, слова которого цитируются в заметке от 1 июля.

Как отметил вице-губернатор, с начала года еще не было ни одного месяца, когда полиция не изъяла бы те или иные объемы героина в ходе антинаркотических рейдов. Только в мае таких случаев было зафиксировано пять.

Вице-губернатор заявил, что все профильные ведомства получили распоряжения усилить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и ввозом запрещенных препаратов на остров. По словам господина Сривихока, наркотики доставляются на Пхукете всеми видами транспорта: наземным, морским и воздушным. Также распространена практика доставки запрещенных препаратов курьерскими компаниями.

Список самых популярных на Пхукете наркотиков, согласно публикации NNT, возглавляет кратом. Следом идут метамфетамин в таблетках, кристаллический метамфетамин и марихуана. Именно такой перечень господин Сривихок в ходе совещания по вопросам борьбы с наркотиками в июне.

 

 

 

 

 

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