Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Власти Пхукета отрицают, что на острове не принимаются российские банковские карты

Официальные лица заявили о том, что сообщения о не принимающихся на Пхукете и в Краи картах российских или вообще иностранных банков не соответствуют действительности. Соответствующая информация объявлена «фейк ньюс», хотя доля правды в ней есть – российские карты Visa и MasterCard в Таиланде больше не работают, а «Мир» не принимался и раньше.

Новости Пхукета

10 Марта 2022, 09:00 AM
Сперва в Таиланде перестали работать карты пяти российских банков, а следом – все российские карты Visa и MasterCard.

Сперва в Таиланде перестали работать карты пяти российских банков, а следом – все российские карты Visa и MasterCard.

Фото: Anti-Fake News Center

Фото: Anti-Fake News Center

Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

На сообщения о проблемах с российскими банковскими картами отреагировали и пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), и специальный Центр по борьбе с недостоверными новостями (Anti-Fake News Center). При этом центр в своей стандартной манере указал PR Phuket в качестве организации, которая проводила проверку достоверности сообщения.

К сожалению, в пояснении PR-службы не проводится четкая грань между следующими отдельными моментами:

  • Прекращение работы карт Visa и MasterCard российских банков за рубежом;
  • Предупреждения в отелях о том, что карты пяти попавших под санкции банков (таких как ВТБ) не принимаются тайскими банками;
  • Просто отказа местного бизнеса брать российские и другие зарубежные карты, принимая риски, связанные с платежами в текущей ситуации.

Из трех приведенных пунктов не имеет подтверждения (и теоретически может быть классифицирован как «фейк ньюс») только третий. Именно это и пытались сказать власти.

В своем сообщении PR-служба заявила, что по результатам собственной проверки пришла к выводу о недостоверности информации о том, что «отели в Краби и на Пхукете воздерживаются от приема кредитных карт у русских туристов».

«Пхукетский провинциальный офис PR-Департамента Таиланда провел проверку и прояснил вышеупомянутый вопрос: практики отказа от кредитных карт туристов не существует», – заявила PR-служба.

Ведомство добавило, что проблемы заключаются в «системе кредитных карт туристов, которая не может использоваться».

«Поэтому оператор [отель] предлагает платить за услуги наличными, а не кредитной картой, для снижения риска», – добавляется в сообщении PR-службы.

«Так что та информация и изображения, которые публикуются и распространяются онлайн, являются искаженной информацией. По этой причине мы просим людей проявить готовность к сотрудничеству, не публиковать и не пересылать подобные новости, чтобы исключить негативный эффект для людей. Получать достоверную информацию можно на сайте https://phuket.prd.go.th/th/page/item/index/id/12 или по телефону 076-216118. Резюме этой истории таково: имели место случаи, когда карты у зарубежных туристов не принимались, но проблема была в самих картах», – изложило суть PR-ведомство.

При этом в одном из недавних интервью глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютсахак Супасорн прямо признавал существующую проблему, а именно прекращение обслуживания российских карт Visa и MasterCard за пределами России, включая Таиланд. В качестве альтернативы, как отмечал господин Супасорн, может выступить китайская система UnionPay, которая, впрочем, в России распространена далеко не так широко, как в Таиланде.

О возможности использовать UnionPay говорил и президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам. Видимо, в РТА и ТАТ надеются, что Китай так и не присоединится к санкциям против России.

При этом о начале работы с картами «Мир» (что уже сделали, к примеру, Вьетнам и Турция) представители указанных организаций ничего пока не говорит. Молчат на этот счет и власти.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

На ярмарке Красного Креста разыграют золото на 300 тыс. бат
Российские карты Visa и MasterCard прекратили работать за рубежом
На Пхукете открыли колл-центр для помощи «застрявшим» туристам
На Пхукет отконвоировали танкер, команда которого потребовала сойти на берег
За три часа работы на Bypass Rd. полиция выявила два нарушения
Японец арестован за кражу золота в слитках в Бангкоке
Пхукет осваивает выращивание марихуаны для целей медицины
Более 7 тыс. россиян и украинцев ждут возможности покинуть Таиланд
Граница с Малайзией откроется для привитых в марте
Генконсульство РФ дало рекомендации по выезду из Таиланда
Генконсульство России продолжает выдачу писем для Иммиграционного бюро
Жителей Пхукета просят не заниматься самолечением от коронавируса
Тоннель в Чалонге закрыт на техобслуживание
Автомобиль сбил женщину на главном шоссе Пхукета
Генкосульство РФ на Пхукете начинает выдачу писем для продления виз

 

Thai Residential
EPL predictions
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 