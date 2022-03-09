Власти Пхукета отрицают, что на острове не принимаются российские банковские карты

Официальные лица заявили о том, что сообщения о не принимающихся на Пхукете и в Краи картах российских или вообще иностранных банков не соответствуют действительности. Соответствующая информация объявлена «фейк ньюс», хотя доля правды в ней есть – российские карты Visa и MasterCard в Таиланде больше не работают, а «Мир» не принимался и раньше.

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Сперва в Таиланде перестали работать карты пяти российских банков, а следом – все российские карты Visa и MasterCard.

На сообщения о проблемах с российскими банковскими картами отреагировали и пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), и специальный Центр по борьбе с недостоверными новостями (Anti-Fake News Center). При этом центр в своей стандартной манере указал PR Phuket в качестве организации, которая проводила проверку достоверности сообщения.

К сожалению, в пояснении PR-службы не проводится четкая грань между следующими отдельными моментами:

Прекращение работы карт Visa и MasterCard российских банков за рубежом;

Предупреждения в отелях о том, что карты пяти попавших под санкции банков (таких как ВТБ) не принимаются тайскими банками;

Просто отказа местного бизнеса брать российские и другие зарубежные карты, принимая риски, связанные с платежами в текущей ситуации.

Из трех приведенных пунктов не имеет подтверждения (и теоретически может быть классифицирован как «фейк ньюс») только третий. Именно это и пытались сказать власти.

В своем сообщении PR-служба заявила, что по результатам собственной проверки пришла к выводу о недостоверности информации о том, что «отели в Краби и на Пхукете воздерживаются от приема кредитных карт у русских туристов».

«Пхукетский провинциальный офис PR-Департамента Таиланда провел проверку и прояснил вышеупомянутый вопрос: практики отказа от кредитных карт туристов не существует», – заявила PR-служба.

Ведомство добавило, что проблемы заключаются в «системе кредитных карт туристов, которая не может использоваться».

«Поэтому оператор [отель] предлагает платить за услуги наличными, а не кредитной картой, для снижения риска», – добавляется в сообщении PR-службы.

«Так что та информация и изображения, которые публикуются и распространяются онлайн, являются искаженной информацией. По этой причине мы просим людей проявить готовность к сотрудничеству, не публиковать и не пересылать подобные новости, чтобы исключить негативный эффект для людей. Получать достоверную информацию можно на сайте https://phuket.prd.go.th/th/page/item/index/id/12 или по телефону 076-216118. Резюме этой истории таково: имели место случаи, когда карты у зарубежных туристов не принимались, но проблема была в самих картах», – изложило суть PR-ведомство.

При этом в одном из недавних интервью глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютсахак Супасорн прямо признавал существующую проблему, а именно прекращение обслуживания российских карт Visa и MasterCard за пределами России, включая Таиланд. В качестве альтернативы, как отмечал господин Супасорн, может выступить китайская система UnionPay, которая, впрочем, в России распространена далеко не так широко, как в Таиланде.

О возможности использовать UnionPay говорил и президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам. Видимо, в РТА и ТАТ надеются, что Китай так и не присоединится к санкциям против России.

При этом о начале работы с картами «Мир» (что уже сделали, к примеру, Вьетнам и Турция) представители указанных организаций ничего пока не говорит. Молчат на этот счет и власти.