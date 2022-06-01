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Власти Пхукета ослабили масочный режим на острове

Власти Пхукета ослабили масочный режим, фактически отменив требование о поголовном ношении масок на улицах. При этом маски остаются обязательным для заболевших и лиц из групп риска, а также при большом скоплении людей на ограниченном пространстве.

Новости Пхукета

1 Июня 2022, 02:05 PM
Уведомление Phuket Info Center от 31 мая. Изображение: Phuket Infor Center

Уведомление Phuket Info Center от 31 мая. Изображение: Phuket Infor Center

Приказ губернатора о смягчении масочного режима. Фото: Phuket Infor Center

Приказ губернатора о смягчении масочного режима. Фото: Phuket Infor Center

Приказ губернатора о смягчении масочного режима. Фото: Phuket Infor Center

Приказ губернатора о смягчении масочного режима. Фото: Phuket Infor Center

Уведомление Phuket Info Center от 31 мая. Изображение: Phuket Infor Center

Уведомление Phuket Info Center от 31 мая. Изображение: Phuket Infor Center

Новый приказ губернатора Наронга Вунсиеу No. 30 /2565 (стр. 1, стр. 2) был опубликован поздним вечером 31 мая, а подписан главной провинции в прошлый четверг, 26 мая. Документ отменяет положения предыдущего распоряжения, выпущенного 7 января.

Требование о ношении маски в текущей версии сформулировано следующим образом:

«Ношение защитной маски или тканевой маски. Для предотвращения распространения заболевания, уменьшения риска инфицирования и недопущения антисанитарных условий в целях сдерживания распространения заболевания [носить маску должны] лица с диагностированным коронавирусом или пациенты из группы риска, находящиеся в закрытом пространстве, где не вентилируется воздух, а также участники массовых мероприятий, за исключением процессов приема еды и напитков; прохождения идентификации личности официальным лицом; занятий спортом или нахождения в хорошо проветриваемом открытом пространстве на пляже, парке или спортивном поле при дистанции между людьми не менее 2 м», – говорится в приказе губернатора.

В новом приказе отмечается, что пересмотр правил происходит на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и для того, чтобы способствовать дальнейшей нормализации жизни.

Ношение масок в случаях, когда есть повышенный риск вспышки COVID-19, называется необходимым «для того, чтобы социально-экономическая деятельность могла продолжаться параллельно с мерами по защите здоровья и поддерживать открытие страны».

Страница Phuket Info Center, которую ведет офис Министерства внутренних дел на Пхукете, резюмирует новые требования следующим образом:

«Ношение масок по прежнему обязательно при нахождении в закрытом пространстве с плохой вентиляцией воздуха и участии в деятельности с большим количеством людей. Маску можно снять при употреблении еды и напитков, прохождении удостоверения личности официальным лицом, занятии спортом на открытом, хорошо вентилируемом пространстве с соблюдением дистанции не менее 2 м», – говорится в уведомлении Phuket Info Center.

Добавим, что в новом приказе губернатора содержится и ставшее за два года стандартным предупреждение об ответственности за неисполнение предписаний. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.

 

 

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