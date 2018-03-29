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Власти Пхукета объявили о намерении усилить контроль за торговлей спиртным и табаком

Официальные лица намерены усилить контроль за соблюдением торговыми точками правил продажи алкогольных напитков и табачных изделий.

Новости Пхукета

29 Марта 2018 16:29:22

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

О том, что Пхукет запускает кампанию по контролю за торговлей спиртным и табаком было объявлено 28 марта на встрече с участием вице-губернаторп Тхаворнвата Конгкэу, представителей пхукетского офиса Минздрава и других официальных лиц. Инциатором кампании выступил пхукетский Совет по контролю за оборотом алкогольной и табачной продукции.

«Сотрудники профильных ведомств должны уделять внимание контролю за оборотом алкоголя и табака, особенно когда речь идет о торговых точках, расположенных у «жилых сообществ» и «образовательных заведений», где должны строго соблюдаться законы о торговле сигаретами и спиртным», – заявил вице-губернатор.

«Мы должны строго следить за соблюдением запрета на торговлю спиртным и употребление спиртного в государственных учреждениях и образовательных заведениях, на спортивных объектах, в общественных парках, в храмах и на производстве», – добавил Тхаворнват Конгкэу.

«Мы должны строго следить, чтобы алкоголь не продавался лицам, не достигшим 20 лет, а также бороться с торговлей спиртным без лицензий и проверять торговцев на ярмарках», – отметил он.

Одним из озвученных предложений было ограничение числа лицензий на торговлю спиртным, выдаваемых торговым точкам, расположенным в жилых районах.

«Лицензии не должны выдаваться большому числу магазинов, чтобы доступ к спиртном не был слишком простым», – заявил Тхаворнват Конгкэу.

Отметим, что в ходе совещания с участием вице-губернатору не поднимался вопрос о рынке Chilva Market, который за последние полгода дважды уличали в нарушении законодательства в части торговли спиртным и рекламы алкогольной продукции.

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