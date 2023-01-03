Власти Пхукета обсудили снижение числа аварий с участием туристов на скутерах

Проблема аварий с участием иностранцев на арендованной мототехнике стала центральной темой на совещании властей 3 января, где заслушивался очередной отчет о ходе новогодней кампании по усиленному контролю на дорогах («Семь дней опасности»).

Новости Пхукета

На встрече присутствовали представители всех профильных ведомств, включая полицию, Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM), Минздрав. Председательствовал на встрече заместитель главы провинциального отделений Командования внутренних операций армии Таиланда (ISOC) генерал-лейтенант Наттапонг Янонтхайкхачит.

Упомянутым профильным ведомствам, как указывает PR-служба администрации Пхукета, была поставлена задача «найти способы» сделать так, чтобы арендующие мототехнику иностранные туристы «не подвергали себя опасности», что также соответствует общим целям по снижению аварийности. Впрочем, никаких конкретных предложений по решению этой задачи PR Phuket не озвучила.

Согласно официальному отчету DDPM, по итогам четырех дней усиленного контроля на дорогах Пхукета было зарегистрировано 24 аварии, в которых пострадали 24 человека и один погиб. Сайт Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) был недоступен на момент подготовки статьи, но по итогам предыдущих трех дней у него был 261 пострадавший, что позволяет предположить, что после четвертого показатель уже превысил 300 человек. Реального же количества ДТП на Пхукете не знает никто, поскольку невозможно фиксировать аварии, на которые не вызывают полицию или скорую помощь.

Также в статистике не фигурируют три смерти, произошедшие 28 декабря (кампания началась с полуночи 29 числа), и две смерти за 3 января (они попадут в отчет по итогам сегодняшнего дня).

О последнем ДТП, в котором погиб 64-летний водитель мотоцикла с тележкой и его 63-летняя пассажирка, к моменту совещания должно было быть уже известно участвующим в кампании ведомствам. Однако PR Phuket не сообщает, говорилось ли на совещании об этом ДТП.

Напомним, что власти Пхукета и всего Таиланда неоднократно говорили о необходимости более строго контролировать работу мотопрокатов. В частности, в 2018 году туристическая полиция подготовила очередной план по борьбе со сдачей мототехники в аренду лицам, не имеющим водительских прав соответствующей категории. Впрочем, имплементация того плана, как и предыдущих, оказалась на практике незаметной.