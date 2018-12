Власти Пхукета обсудили меры по борьбе с гидами-иностранцами

В среду, 6 ноября, в администрации Пхукета прошло совещание, посвященное мерам по борьбе с нелегальными гидами.

8 Ноября 2018, 10:27 AM

Фото: Архив The Phuket News

Совещание было проведено после того, как в прошлую пятницу (2 ноября) около 50 членов Ассоциации туристических гидов андаманского региона (ATGA) собрались у Provincial Hall и вручили вице-губернатору Таньявату Чанпиниту жалобу на нелегально работающих конкурентов-иностранцев.

Участие во встрече 6 ноября приняли представители местного офиса Минтуризма и Туристического управления Таиланда (ТАТ), сотрудники правоохранительных органов, военные, чиновники из различных департаментов, руководители компаний туристического сегмента. Председательствовал на встрече вице-губернатор Чанпинит, назначенный на Пхукет месяцем ранее.

Вице-губернатор заверил собравшихся, что «проверки в отношении нелегальных гидов по-прежнему проводятся строго, полиция постоянно проверяет гидов на предмет регистрации».

При этом господин Чанпинит отметил, что выявление нелегалов затрудняется тем фактом, что во время работы «они маскируются под туристов».

«По этой причине полиция Пхукета отдала распоряжение специальной оперативной группе по работе с иностранцами (Special Task Force on the Suppression of Aliens) заняться проверкой нелегальных гидов», – заявил вице-губернатор.

Подробностей о составе и деятельности Special Task Force on the Suppression of Aliens господин Чанпинит не раскрыл. При этом вице-губернатор отметил, что источником информации о гидах-нелегалах могут стать легально работающие тайские гиды, и пообещал начать соответствующую работу.

Также вице-губернатор упомянул и два других момента, на которые жаловались участники недавней акции у Provincial Hall. Первый из них касалась необходимости проходить специальное обучение в Департаменте нацпарков для проведения экскурсий на охраняемых территориях. Господин Чанпинит заявил, что потребности в этом нет, поскольку получение необходимых знаний и так входит в программу подготовки сертифицированного гида.

Второй вопрос касался лиц, встречающих туристов в международном аэропорту Пхукета, но не являющихся лицензированными гидами. Вице-губернатор Чанпинит заявил, что за ситуацию в аэропорту отвечает госкорпорация Aiports of Thailand (AoT), и пообещал обратиться к ней.

Напомним, что акции протеста против нелегальных гидов проходят на Пхукете регулярно. Тайские гиды обвиняют конкурентов в том, что они лишают их источника заработка и при этом не имеют нужной квалификации для проведения экскурсий. При этом тайское законодательство прямо запрещает гражданам других стран работать гидами в Таиланде.