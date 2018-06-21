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Власти Пхукета обеспокоены популярностью кратома на острове

Вице-губернатор Пхукета Снитх Сривихок призвал полицию и чиновников на местах усилить борьбу с распространением на острове кратома и других наркотиков.

Новости Пхукета

21 Июня 2018 12:15:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб и Phuket PR Department
Фото: Иккапоп Тхонгтуб и Phuket PR Department

Выступая на совещании 19 июня, вице-губернатор Сривихок заявил, что кратом – самый распространенный наркотик, которые полиция обнаруживает у задерживаемых по наркотическим статьям лиц. Данные, которыми оперировал заместитель главы провинции относились к апрелю этого года.

«Кратом до сих пор крайне широко распространен на Пхукете. Несмотря на все усилия официальных лиц по борьбе с наркотиками, кратом постоянно ввозится на остров для продажи», – заявил вице-губернатор Сривихок.

«Согласно апрельской статистике, аресты за хранение кратома идут на первом месте. Следом в списке располагаются такие наркотики как яба (метамфетамин в таблетках), я-айс (кристаллический метамфетамин) и марихуана соответственно», – добавил чиновник.

Как указал вице-губернатор Сривихок, большинство уголовных дел возбуждаются по статьям о хранении наркотиков и хранении с целью продажи.

Вице-губернатор отдал распоряжение властям всех трех округов провинции Пхукет усилить борьбу с наркотиками. Особое внимание он призвал уделить предотвращению употребления наркотиков молодежью.

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